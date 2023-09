Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia | Francisco Alarcón Navarro | Opinión

Por estos dias hemos sido testigos de como ha dicha frase no se aplicó a la situación de los trabajadores de la pesca artesanal, que dan cuenta de una situacion critica que atraviesa el sector que explotan el recurso de la luga en nuestra region.

Nos enteramos a traves de distintos medios y de las variadas gestiones que han impulsado para dar cuenta de su situacion a las distintas autoridades politicas de distintos estamentos, quienes no han sabido ponerse en el zapato del otro que no es mas el trabajador de la pesca artesanal que clama ayuda, apoyo, solidaridad de quienes tenemos la responsabilidad de generar los caminos de soluciones tanto en el corto plazo como en el mediano, de eso se trata cuando hablamos de una nueva forma de hacer politica, no de usar la represion policial y quedarnos parapetados en las oficinas, lamentable desición que debe ser enmendada, mas en un contexto de conmemoracion de los 50 años del golpe de estado.

Recordar que los regidores, alcaldes, o intendentes de aquel entonces estaban allí cuando se generaban los distintos requerimientos de la ciudadanía, esa es la manera de estrechar lazos con nuestro pueblo trabajador y a traves del dialogo buscar los caminos que permitan dar soluciones, este no solo es un problema de gobierno tambien lo es de la gobernacion y de los municipios y de los parlamentarios.

Es decir aquí se requiere el concurso de todos quienes pueden contribuir a una solución para los trabajadores de la pesca artesanal. Esta situación no se resuelve con la mirada del mercado, estamos hablando de personas que están afectadas en su fuente laboral que es lo que les permite vivir, esto se asume con una mirada de política social, asi como las empresas que se instalan en nuestra región y usufructuan de leyes especiales para su funcionamiento, debieran instalarse exigencias para que esos beneficios, también sean recibidos y percibidos por los trabajadores.

Como un ciudadano mas llamar a la autoridad de hacer carne “ los problemas de democracia se resuelven con mas democracia”…..

Francisco Alarcon Navarro ex dirigente sindical

