Pescadores artesanales realizan corte parcial de la ruta 9 Norte de Punta Arenas esta madrugada

A las 5 de la mañana de este jueves 14 de septiembre, integrantes del Sindicato Sur Austral de Pescadores Artesanales se tomaron parcialmente la ruta 9 Norte de Punta Arenas.



La acción de fuerza implica el cierre parcial de la ruta que une a Punta Arenas con el aeropuerto Internacional, la caletera, el acceso hacia el parque Cruz de Froward y hacia el resto del territorio regional. Personal de Carabineros y un carro lanzaaguas se hizo presente en el lugar de la toma y señaló a los manifestantes que esta acción de fuerza no podía atentar contra los derechos de otras personas.

El dirigente de los pescadores Jorge Gallardo señaló que el gobierno regional «esta tomando medidas de represión contra nosotros, aquí la ruta estuvo cortada en su totalidad desde las 04 de la mañana, pero en este momento en la ruta hay dos espacios libres para que puedan transitar los vehículos y la gente que va a sus trabajos, pero en este momento aquí no me vengan a amenazar con la fuerza pública, porque eso nosotros no lo vamos a aceptar.»

La situación actual de este sindicato de pescadores artesanales de Punta Arenas se origina en un conflicto entre los pescadores y algunos empresarios que compran la luga y cuyo precio de compra ha disminuido desde inicios de 2023, es decir, se trata de un conflicto entre privados.

Jorge Gallardo dijo que venían conversando desde hace dos semanas con el Delegado Presidencial y «este paro lo veníamos anunciando hace dos semanas atrás» y señaló que se cerrará y se abrirá la carretera en forma intermitente.

Carabineros intervino con el carro lanzaaguas para apagar las barricadas instaladas en el lugar, «con el objeto de habilitar el acceso de los vehículos», mientras se hizo presente en el lugar el Jefe de Zona de Carabineros.