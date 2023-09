Presidente Gabriel Boric presenta en cadena nacional el proyecto de Ley de Presupuestos 2024 | Tres anuncios para Magallanes

Nueva Fiscalía en Puerto Williams, $ 200 mil millones de pesos en 43 iniciativas para mejorar la infraestructura pública y la conectividad de la Región de Magallanes y el mejoramiento del CESFAM Juan Damianovic en Punta Arenas, son los anuncios del Presidente Gabriel Boric para Magallanes en el Presupuesto Fiscal 2024.

El texto completo del discurso presidencial es el siguiente:

«Queridas y queridos compatriotas, muy buenas noches. Me dirijo a ustedes cumpliendo mi obligación constitucional de presentarles la propuesta de Presupuesto de la Nación para el año 2024.



Mañana enviaremos al Congreso Nacional un presupuesto para un Chile que avanza. Aún hay mucho por hacer, sin embargo, quiero que sepan que Chile avanza con el reforzamiento de sus policías, con el combate al crimen organizado, con la contención de la inflación y el alza histórica del salario mínimo, con los niveles más bajos de pobreza desde que existe registro, con la jornada de 40 horas y con el Copago Cero en salud.



Este es un presupuesto que consolida estos avances para poder seguir mejorando la vida de nuestros habitantes, en particular de las familias trabajadoras de ingresos bajos y medios, de jóvenes y de personas mayores. Y es, también, un presupuesto responsable, que gestiona bien la economía y refuerza el crecimiento.



Y es que, pese a las restricciones del momento, con este presupuesto aumentamos el gasto público en un 3,5%, con énfasis en seguridad, salud, educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura. Estas áreas, por cierto, no están aisladas: trabajar para reducir los tiempos en las listas de espera mejora significativamente la calidad de vida de las personas de nuestra patria; fortalecer la educación pública es quitarle poder directo al narcotráfico; abrir espacios a la





cultura es recuperar nuestros barrios; y aumentar la inversión es generar más empleos de mayor calidad. Por eso, avanzamos en nuestro compromiso con la seguridad pública, económica y social.



Este es un presupuesto que cuida con celo el buen uso de los recursos de las chilenas y los chilenos, y que pone controles de probidad más estrictos para evitar que cualquier persona inescrupulosa use de manera incorrecta los recursos destinados a satisfacer las necesidades sociales.



Compatriotas, desde el inicio de mi mandato he sostenido que era posible normalizar y reactivar nuestra economía y, al mismo tiempo, avanzar con políticas que protejan y beneficien a la ciudadanía, a ustedes.



Es cierto, recibimos una economía golpeada por la pandemia, que destruyó empleos y produjo un aumento de la inflación que no habíamos vivido en décadas. En ese escenario no fueron pocos los que auguraron graves crisis.



Pero con responsabilidad fiscal y gestión logramos estabilizar y mejorar la economía más rápido de lo proyectado. Y terminamos el 2022 con cifras récord de inversión extranjera; revertimos los augurios de una gran recesión; y para fines del año 2023 la inflación caerá a niveles cercanos al 4%, muy lejos de ese 14,1% de agosto del año pasado. Hemos puesto la casa en orden para que la economía familiar, su economía, se recupere.



También he avanzado en dar mayor seguridad y bienestar: aprobamos el Royalty Minero y la ley “Papito Corazón” que protege a madres, hijos e hijas; seguimos impulsando Trenes para Chile; hemos recuperado espacios públicos y barrios; redujimos de manera muy





significativa la inmigración irregular; y construimos más y mejores viviendas.



El Presupuesto 2024, de esta manera, consolida y avanza aún más en este camino ya trazado.



Y tenemos buenas noticias: el año 2024 será un año de reactivación económica. Chile volverá a crecer y la inflación seguirá bajando hasta alcanzar sus niveles normales del 3%. Este Presupuesto da las certezas necesarias para asegurar que esto ocurra.



La seguridad pública es un derecho esencial y es necesaria para poder ejercer otras libertades y derechos.



Por ello, en 2024 aumentaremos en un 5,7% los recursos destinados al orden público y seguridad. Por ejemplo, mejorando la presencia del Estado con el Plan Calles Sin Violencia, recuperando más espacios públicos, derribando todos los narco-mausoleos que sea necesario y reforzando la labor de las policías para el combate del crimen organizado.



Fortaleceremos también el fondo de atención a víctimas y testigos y abriremos dos Centros de la Mujer que atienden a víctimas de violencia de género en Alto Hospicio y Coquimbo.



También vamos a inaugurar nuevas fiscalías en Colchane, en San Pedro de Atacama y en Puerto Williams. Esto significa concretamente que en zonas extremas donde antes la investigación dependía siempre de los centros urbanos más grandes, hoy sus habitantes podrán contar con equipos especializados dedicados a aclarar los crímenes en su territorio.





Les comunico además que estamos destinando recursos para

aumentar la capacidad carcelaria en 4.107 nuevas plazas.



Tal como lo hemos hecho desde el inicio del gobierno, en 2024 daremos certezas también para elevar la inversión y la productividad, y para ello dialogaremos con todos los sectores construyendo acuerdos transversales.



A pesar de las restricciones económicas, aumentamos el sueldo mínimo de forma histórica y en julio del 2024 este llegará a los 500 mil pesos. Este presupuesto se hace cargo de este incremento, otorgando subsidios directos a las MiPymes para que nadie se quede atrás.



Y vamos a seguir apoyando a los hogares de bajos ingresos, financiando el aumento de la asignación familiar y el subsidio único familiar que iniciamos en 2023, y con otras iniciativas innovadoras como el Bolsillo Electrónico.



El nuevo Royalty Minero da, por una parte, certezas a la industria minera, pero además entregará desde el próximo año y progresivamente nuevos recursos para las comunas mineras y para las comunas más vulnerables del país. Para que se hagan una idea, una comuna golpeada por las últimas lluvias como Coltauco en la Región de O’Higgins va a recibir en régimen 504 millones de pesos que antes no tenía. O la comuna de Santa Juana en la Región del Biobío, que fue duramente afectada por los incendios forestales de febrero, recibirá nuevos ingresos por un monto de más 422 millones de pesos.



En obras públicas, vamos a acompañar la reactivación económica del próximo año con una inversión pública que se consolida en el 4,1% del PIB. ¿Qué significa esto en concreto? Más y mejor infraestructura, más y mejores empleos, y mejorar la productividad.







Invertiremos más de 2 mil millones de dólares en licitaciones y relicitaciones como, por ejemplo, obras públicas concretas como el teleférico que unirá Iquique con Alto Hospicio. También vamos a invertir

200 mil millones de pesos en 43 iniciativas para mejorar la infraestructura pública y la conectividad de la Región de Magallanes en conjunto con el Gobierno Regional; y destinaremos más de 330 mil millones de pesos en infraestructura para las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en el marco del Plan Buen Vivir. Todo esto significa, concretamente, mejor conectividad para nuestros ciudadanos y, por cierto, también más empleo.



Y es que gobernar es construir. Ya hemos terminado más de 75 mil nuevas viviendas, y otras 130 mil están ya en ejecución. El sueño de la casa propia se ha hecho realidad para familias de San Carlos, Villa Alegre y Puente Alto, entre tantas y tantas otras.



Para ello vamos a aumentar en más de 280 mil millones de pesos, un 12%, el presupuesto de vivienda en 2024, avanzando firmes hacia la meta de 260 mil viviendas nuevas construidas durante nuestro período de gobierno. Y lo hacemos porque sabemos que una vivienda es mucho más que un techo, una vivienda a una mujer con sus hijos es entregarle libertad y seguridad que antes no tenían, o a una familia la dignidad por la que ha luchado durante tanto, tanto tiempo.



Avanzamos juntos hacia un Chile desarrollado y con más justicia territorial: Por eso, Trenes Para Chile va a tener nuevos servicios como, por ejemplo, el de Curicó-Talca-Linares y el de Llanquihue-Puerto Montt; y llegaremos con buses eléctricos a comunas como Coquimbo-La Serena, Colina y Valparaíso. Además de estar inaugurando nuevas líneas como la que inauguramos hace muy poco en la comuna de San Bernardo.







El nuevo Presupuesto que hoy presento tiene un fuerte compromiso con la seguridad social. Estamos comprometidos con tu seguridad.



Y es que la salud es prioritaria: por ello vamos a aumentar en un 8,1% los recursos para el sistema público de salud, lo que equivale a más de un billón de pesos.



¿Para qué? Para poder mejorar la cobertura, para llegar más a tiempo, para poder contratar a más trabajadores permanentes (6 mil) en el sistema de salud.



También estamos avanzando en acceso: el Presupuesto del 2024 considera más de 200 mil millones de pesos adicionales para mejorar la atención primaria -esa a la que primero llegan las personas- el consultorio de tu Barrio, como el Marta Ugarte de Quilicura o el Juan Damianovic en Punta Arenas, o el del Belloto sur en Quilpué. Sabemos que el derecho a la salud parte en la atención primaria, que es la más cercana a ustedes, y con este programa estamos trabajando para que más personas, sin importar si son de Fonasa, Isapre o de cualquier otro sistema, puedan acceder a los servicios de los consultorios.



Además, el Copago Cero en salud consagró la gratuidad en el sistema público, que ya ha beneficiado a más de 1 millón de personas disminuyendo el gasto familiar en salud y va a seguir beneficiando a todos quienes lo necesiten este 2024. Además, vamos a poner en marcha 6 nuevos hospitales y financiaremos 48.000 nuevas cirugías en el sistema público y privado.





Quiero decirles que un país que trabaja por su bienestar y desarrollo pone en el centro a sus niños, niñas y adolescentes. Por eso, hemos decidido disponer más de 100 mil millones de pesos adicionales para dar cobertura a una serie de programas dedicados específicamente a la niñez. Vamos a abrir 68 nuevas Oficinas Locales de Niñez, implementando la ley de garantías; cumpliendo lo que anunciamos en la cuenta pública y, además, vamos a implementar un Plan Integral para el Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes a lo largo de Chile.



Y es que este Presupuesto también se ocupa de “la humanidad futura”, en palabras de Gabriela Mistral. Por eso, estamos aumentando la inversión en educación en un 4,2%, es decir, más de 590 mil millones de pesos. Parte de este aumento está dedicado al Plan de Reactivación Educativa, con más de 30 mil millones para seguir abordando el impacto de la pandemia sobre los aprendizajes, la asistencia a clases, la convivencia y la salud mental. No queremos que nadie se quede atrás.



También, este Presupuesto va a permitir que más jóvenes cumplan con su sueño de estudiar en la educación superior. Y es que la gratuidad fue fruto de la movilización de los estudiantes y sus familias, una conquista histórica en el segundo Gobierno de la presidenta Bachelet. La semana pasada, en Talca, una joven nos decía que acababa de terminar sus estudios con gratuidad y ahora volvía orgullosa a su región para aportar como una profesional. Esta es una política que cambia vidas.



Este 2024 vamos a financiar estudios a cerca de 39 mil nuevos estudiantes de familias de menores ingresos y aumentaremos, también, el monto de la Beca de Alimentación de Educación Superior, la BAES, a 45 mil pesos mensuales. Para que todos sepan, cuando llegamos al





Gobierno, el monto mensual de la BAES era de sólo 32 mil pesos y no había sido reajustada en 10 años, pese a la inflación.



En cultura, muy importante, el Presupuesto 2024 se incrementa en un 6,8%, cerca de 20 mil millones de pesos más. Esto nos va a permitir fortalecer y modernizar el Consejo de Monumentos Nacionales para facilitar la inversión pública y privada; mejorar las bibliotecas públicas y ampliar los horarios de los museos que fueron reducidos durante la pandemia; además, vamos a incorporar nuevos recursos para Sitios del Patrimonio Mundial como el casco histórico de Valparaíso, el Camino del Inca o los asentamientos Chinchorro.



Además, vamos a impulsar el Tren Cultural que será un recorrido a realizar, a partir de enero, por todo Chile que acercará la oferta cultural a distintas regiones llevando ferias del libro, ferias gastronómicas, teatro, cine y conciertos, uniendo dos de las cosas que más nos ponen orgullosos a los chilenos y chilenas, los Trenes para Chile y nuestra cultura nacional.



Estimados compatriotas, el cuidado sostiene la vida de las sociedades. Todos hemos sido cuidados en nuestras vidas en algún momento y, posiblemente, nos tocará, en algún momento, cuidar a otra persona.



Por ello, el 2024 hemos decidido aumentar el presupuesto de cuidados en un 20%, avanzando, así, en una promesa que es del corazón de nuestro Gobierno: la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca y redistribuya socialmente el trabajo de cuidar que hoy recae, mayoritariamente, en las mujeres.



Con esto, vamos a destinar recursos para los 20 Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores a cargo de Senama en todo Chile, financiaremos más 500 cupos adicionales en residencias privadas sin





fines de lucro y abriremos dos nuevos condominios de viviendas tuteladas para personas mayores en Limache y Gorbea.



Con este Presupuesto el programa de Red Local de Apoyo y Cuidados va a alcanzar a 46 nuevas comunas y comenzarán a funcionar los primeros centros de cuidados comunitarios.



Estimados compatriotas, ustedes han visto que durante el último año hemos sido testigos de voraces incendios forestales, también de sistemas frontales que inundan y aíslan a diversas localidades. Sólo este año vimos cómo compatriotas de Quillón, Licantén, Punta Lavapié, Maule, Alto Biobío, Molina, entre otras, perdieron sus hogares o fuentes de trabajo por el fuego o por las lluvias. Como país tenemos el deber de estar mejor preparados para la emergencia, especialmente en tiempos de crisis climática.



Hoy presenté en la mañana, en Rodelillo, junto con el Gobierno, Conaf, Bomberos, Fuerzas Armadas, la sociedad civil, el Plan de Protección contra Incendios Forestales en donde anunciamos que el país tendrá un monto de recursos histórico para esta temporada: 148 mil millones de pesos, 70 aeronaves y más de 3.000 brigadistas. Parte de este monto viene del Presupuesto 2024 que va a aumentar en un 28% el monto anual para esta tarea.



También, estamos fortaleciendo los Centros de Alerta Temprana de Senapred con turnos 24/7 y se destinarán recursos para el control de los aluviones y la conservación de riberas, canales y cauces que, sabemos, tan importantes son en nuestras comunas rurales. Además, vamos a continuar financiando los Planes de Recuperación y Reconstrucción en las zonas que ya han sido golpeadas por incendios o por lluvias para avanzar en la entrega de nuevas viviendas, viviendas definitivas, en el apoyo a los agricultores que perdieron parte de sus





cultivos y cosechas, a las MiPymes y cooperativas afectadas y en la reposición de infraestructura pública resiliente para enfrentar mejor las nuevas emergencias.



En esto, quiero saludar, en particular, a los alcaldes, trabajadores y trabajadoras de municipios, también al Ejército de Chile, a Carabineros, a todos quienes se han puesto la pala al hombro para levantar Chile en los momentos que más lo necesitábamos.



Los recursos públicos son de todas y todos los chilenos y nadie puede aprovecharse de ellos. Por eso, siguiendo con la propuesta de la Comisión Jaraquemada, la Ley de Presupuesto 2024 incluye muchísimas modificaciones para poder elevar los estándares y el buen uso de los dineros por parte del Estado.



De esta manera, regularemos las transferencias corrientes y de capital para privados, aplicando la concursabilidad, nuevos estándares para convenios y limitando la subcontratación y la participación de los funcionarios públicos en concursos.



Para los Gobiernos Regionales, se elimina la asignación directa para la ejecución de políticas públicas, se aumenta el control y la consulta a los Consejos Regionales y se instaura la concursabilidad como norma general.



Estas medidas, por cierto, no pretenden ni burocratizar ni hacer más lenta la ejecución presupuestaria, sino un equilibrio y cuidar con celo los recursos que les pertenecen a ustedes y asegurar que estos se ocupen de manera correcta porque así cuidamos y fortalecemos nuestra democracia. No le vamos a dar espacio a la corrupción, se halle donde se halle.





Estimados y estimadas:



Quiero decirlo con franqueza, pese a que estamos avanzando en distintas áreas, sabemos que esto no es suficiente, pero, al igual que en todas las familias, no podemos gastar más de lo que tenemos.



El crecimiento por sí mismo no va a bastar para atender a cabalidad todas las necesidades de la ciudadanía y poder tener una sociedad más justa. Por eso, necesitamos ingresos permanentes para gastos que son permanentes y es por ello que el Pacto Fiscal que le hemos propuesto a los chilenos y al Parlamento es tan relevante.



Mejorar las pensiones, por ejemplo, no depende de este Presupuesto, sino de un acuerdo país que sigue estando pendiente. Es momento de poner el interés superior de Chile por delante, terminar con las diferencias entre nosotros, los políticos, y concretar este acuerdo nacional a la brevedad. Los chilenos están de acuerdo, no podemos tener más adultos mayores que, después de una vida de trabajo, no puedan tener una pensión digna para vivir.



Chilenos y chilenas:



Chile avanza. El 2024 será el año de la reactivación económica y este Presupuesto busca acompañar dicha reactivación poniendo siempre en el centro a las personas, a ustedes, y sus necesidades. Hoy damos un nuevo paso en esta senda consolidando lo avanzado para que niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres de nuestra patria vivan mejor, con más seguridad pública, con mejor seguridad económica y con más seguridad social.





Y es que amamos a nuestro país y nos sentimos profundamente orgullosos de él. Por eso, actuamos con convicción y avanzamos con responsabilidad, para que Chile, nuestro Chile, sea cada día más seguro, libre, justo y solidario.



Muchísimas gracias.