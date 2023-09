Romería al Memorial de los DDHH del Cementerio de Punta Arenas se efectuó este domingo

Una Romería al Memorial de los DDHH del Cementerio Municipal de de Punta Arenas se efectuó este domingo 10 de septiembre, convocados por la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares de Magallanes. En el acto hicieron uso de la palabra el Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic, el Secretario del Partido Socialista Moisés Ojeda y el Presidente de la Agrupación de Ex Presos Francisco Alarcón Navarro.

Francisco Alarcón expresó, entre otros conceptos:

«Nos hemos convocado aquí, para rendir un homenaje a nuestras compañeras y compañeros, que, en la lucha por la felicidad del ser humano, por más justicia social, fueron masacrados, asesinados y desaparecidos. Lo hacemos en un contexto de 50 años del vil golpe de estado cívico militar, que truncara las esperanzas, anhelos, proyecto de vida de millones de chilenos.

«Ellos abrazaron la causa de las mayorías, que en un proceso de acumulación de fuerzas fueron capaces de triunfar dentro de los marcos de una democracia burguesa, el camino no fue fácil, el movimiento obrero, campesino, estudiantil había vivido ya en el siglo pasado varias derrotas electorales y también persecución y tantas masacres que son siempre la respuesta de la oligarquía para defender sus intereses de clase.

La izquierda jugó un papel relevante y cristalizó en la Unidad Popular un programa de transformaciones profundas, entre ellas la nacionalización del cobre, el medio litro de leche para los niños, una política de remuneraciones que mantenga la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la nacionalización de la banca sólo por mencionar algunas.

Estas medidas no solo afectaban los intereses de los grupos económicos chilenos también a las trasnacionales, que ya habían puesto la alerta y antes de asumir el gobierno de la Unidad Popular que encabezaba el compañero Salvador Allende. Se habían diseñado planes para su derrocamiento, el imperialismo norteamericano no aceptaría tal desafío en su patio trasero y urdió junto a sus vasallos chilenos las distintas acciones para llegar al golpe de estado fascista. Es necesario dar cuenta de esa historia, que es de la que fueron parte nuestras compañeras y compañeros de este memorial.

Allende trajo la vida y la esperanza a nuestro pueblo y cumplió cabalmente con los compromisos asumidos en el desarrollo de su gobierno. En esta conmemoración de los 50 años se mezclan la esperanza y el terror y no podemos solamente hablar desde la derrota que significó para el movimiento popular, porque fue capaz de resistir y de enfrentarse a la tiranía en los tiempos más oscuros de nuestra historia, allí hay esperanza, sin ser un tema generacional como se pretende instalar.

La lucha para derrocar a al fascismo en chile la dio todo un pueblo desde nuestras heroicas compañeras ejecutados políticos y desaparecidos hasta los más jóvenes; y cuando las grandes movilizaciones de protesta y rebelión daban cause a una salida popular, una vez más la colusión de distintos sectores junto al imperialismo yankee buscaron una salida seudo democrática validando la constitución del 80, este pacto a significado lo que tenemos hoy, aun una deuda histórica con nuestros mártires.»

Francisco Alarcón manifestó además: «Esta historia se sigue repitiendo, como ocurrió el 2019 con las grandes movilizaciones, que dan cuenta de que este sistema político imperante ya no es representativo. No olvidamos la frase del estafador Piñera de que “estamos en guerra” ese personaje no es un demócrata, no dudó en instalar el estado sitio y los militares a la calle con las consecuencias que debieron de pagar miles de compatriotas.

Desde la izquierda y el gobierno no puede haber ambigüedad, esta solo se presta para confusión, en tiempos en donde debemos marcar las diferencias. No olvidemos que los traidores de la patria fueron precisamente quienes apoyados por una potencia extranjera dieron el Golpe de Estado y quebrantaron la voluntad del soberano, quienes realizaron los atentados y sabotajes, los que dispararon a mansalva a nuestro pueblo y cometieron crímenes de lesa humanidad. Están hoy representados en el parlamento por los republicanos, la UDI y las distintas derechas, que quieren limpiar su historia culpando a la Unidad Popular y al presidente Salvador Allende.

Los que somos de izquierda, los que somos allendistas tenemos un gran desafío en estos tiempos, una tarea titánica, con las mujeres y hombres, de este memorial y tantos otros. Es de ética y moral revolucionaria, sino sucumbiéremos ante el capital y la seudo democracia que tenemos.

Hoy los sectores más reaccionarios hacen su labor negacionista, de tapar sus atrocidades y defender sus intereses, mientras nosotros nos mostramos tibios en nuestras postura, esto tiene una clara explicación: nuestra ausencia en la acción con las distintas organizaciones sindicales, vecinales, estudiantiles; debemos promover la organización, como debemos estar allí no como un Estado subsidiario, ni como un iluminado que resolverá las demandas de nuestro pueblo, debemos contribuir a impulsarlas, el soberano ha delegado su representación y debemos mandar obedeciendo como acuñara el gran Evo Morales poder obediencial, el tema es el cómo y la respuesta está en nuestra historia y en este memorial.»