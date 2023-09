Ruta de la Memoria en Tierra del Fuego reunió a autoridades y representantes de organizaciones de DDHH de Porvenir

El pasado domingo, se realizó la Ruta de Memoria en Tierra del Fuego, organizada por la Secreduc, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, con la participación de distintos representantes de organizaciones de Derechos Humanos y del Colegio de Profesores, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.



Durante el recorrido entre Porvenir y Cerro Sombrero, se visitaron los ex centros de detención y tortura que funcionaron durante la dictadura cívico militar en la provincia, escuchando y leyendo algunos relatos de sobrevivientes y familiares, haciendo hincapié en la importancia de rescatar las memorias y el respeto a los DD.HH.



El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, evaluó positivamente estas actividades que “permiten visibilizar los ex centros de detención y tortura que funcionaron en Magallanes, y con ello situar en tiempo y espacio los lugares donde se violaron los derechos humanos en nuestra región, vinculados a testimonios de sobrevivientes y familiares que nos ayudan a entender como sociedad la importancia del respeto a los derechos humanos. No debemos olvidar que Tierra del Fuego tiene la particularidad de ser el escenario de cuatro crímenes atroces, como lo fueron el de Jorge Parra Alarcón, Carlos Baigorri Hernández, Germán Cárcamo Carrasco y Ramón González Ortega. Por lo tanto, nuestro rol desde la educación es fomentar la formación ciudadana destacando el valor de la democracia”.



Junto al seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, asistieron a esta actividad la delegada presidencial provincial, Karim Fierro Brstilo; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando; el jefe de la sede regional del INDH, Cristián Figueroa Fuentealba; el alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo Avendaño; y la concejala de la misma comuna, Blanca Culun Rain.



“Como INDH, haber participado como organismo organizador conjuntamente a Seremi de Educación y las propias agrupaciones, adquiere un gran valor ya que la actividad significó el poder encontrarnos con el pasado, conocer el dolor que padecieron las víctimas y sus familias y entender de mejor manera el Chile de aquellos días. Con esto reafirmamos el compromiso como institución de trabajar por el rescate de la memoria, promoviendo una cultura respetuosa de los derechos humanos, con el fin de que estos tristes hechos nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país”, explicó el jefe de la sede regional, Cristián Figueroa Fuentealba.



Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, indicó que “es de suma importancia que en el territorio de Tierra del Fuego se reconozcan los sitios de detención y tortura a 50 años del Golpe civil y militar, en donde se recolectaron testimonios de mujeres que sostuvieron la vida y que recogieron también las experiencias de otras mujeres. Como Ministerio además, estamos empeñadas en rescatar con el proyecto “Tejiendo Memorias”, estos relatos a través de distintos formatos, y esperamos que estas iniciativas favorezcan a que nunca más en Chile tengamos otra dictadura civil y militar”.



Cabe destacar que con esta iniciativa, la Secretaría Regional de Educación concluye su ciclo de Rutas de Memoria, efectuadas también en las provincias de Magallanes y Última Esperanza.