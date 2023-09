Se conmemoró el Día del Turismo en Puerto Natales: avances y desafíos para definir a la comuna como principal atracción turística

La jornada estuvo enmarcada dentro de la Semana del Turismo 2023, organizada por la Corporación Municipal de Cultura.

Representantes gremiales del área turística, autoridades, y trabajadores del comercio, se reunieron este 27 de septiembre con el fin de conmemorar el Día Internacional del Turismo en Natales. Para ello, se efectuó una ceremonia en el Pueblo Artesanal Ether Aike, la que fue organizada por la Corporación Municipal de Cultura a través de la Unidad de Turismo.

En la instancia, se hicieron presentes la Delegada Presidencial Provincial, Romina Álvarez; el alcalde protocolar de Natales, Guillermo Ruiz; la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas; parte del Concejo de Natales y Torres del Paine; el director regional de Sernatur, Victor Román; el director de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, Cristhian Catrin; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden; gremios del turismo; y representantes de la Cámara de Comercio de Puerto Natales.

La actividad estuvo enmarcada dentro de la Semana del Turismo 2023, que se realiza por primera vez en Natales, y abarca actividades del 25 al 29 de septiembre. Capacitaciones para informadores turísticos, limpieza del sector Villa Cariño, actualización del registro de servicios turísticos, la visita de estudiantes de la carrera de turismo del Liceo Politécnico a la exposición “Mujeres Torrepaininas”, han sido las jornadas que marcaron estos últimos días.

Guillermo Ruiz, concejal y alcalde protocolar de Natales, señaló que “nos reunimos aquí en este espacio tan especial como lo es el Pueblo Artesanal, donde nuestras artesanas, locatarias y locatarios, pueden exhibir sus productos a la gente. Con esto queda claro que es una actividad absolutamente transversal. Les deseamos a cada uno de ellos que sea una muy buena temporada”.

En tanto, Gaynor Ferrada Mena, encargada de la Unidad de Turismo de la Corporación de Cultura sostuvo que “los desafíos son múltiples, entre ellos, posicionar a Natales como destino turístico en sí. Si bien sabemos que la mayoría de los pasajeros vienen a Torres del Paine, queremos que se promueva la belleza de nuestra comuna. Queremos ser un destino para el visitante nacional y extranjero, tenemos rincones preciosos en nuestra comuna en donde se puede desarrollar senderismo, kayak en la bahía y cabalgatas. El desafío es grande y desde la Unidad de Turismo trabajamos paso a paso en pos de ello”.

Así mismo, agregó que otro objetivo es posicionar a nivel internacional el patrimonio, la cultura y la gastronomía local. “Para ello hay proyectos macro, pero nosotros aportamos nuestras iniciativas en acercar y estrechar esas brechas”, puntualizó Ferrada.

Oficina Municipal de Información Turística

En la ceremonia, Gaynor Ferrada presentó el trabajo realizado por la Oficina Municipal de Turismo (OIT) que cumple un año de funcionamiento, siendo inaugurada el 27 de septiembre del 2022.

Durante dicho periodo, se han atendido a cerca de 2.429 personas, con un total de 1.129 consultas, siendo el mes de enero el más concurrido. Los principales motivos de la estadía en la localidad, es en un 67% la visita a Torres del Paine, y en un 25% para conocer Puerto Natales, convirtiéndo a la comuna en un atractivo turístico en sí mismo.

La encargada de la Unidad de Turismo, mencionó que “para nosotros es destacable todo lo que ha avanzado esta oficina y cómo se ha posicionado. Queremos seguir dándola a conocer; que todos los visitantes y ciudadanos de Natales sepan que el turista puede encontrar información de los diferentes emprendimientos en la OIT”.

Empresaria turística destacada 2023

La distinción del empresario y empresaria en el Día del Turismo, tiene como objetivo destacar el trabajo y la trayectoria de un empresario que contribuya significativamente al sector turístico en la comuna. Este año se entregó el reconocimiento a Lidia Melo Barrera, directora de la Cámara de Comercio, debido a su entrega gremial y su amplia trayectoria ligada al sector productivo del turismo.

Lidia Melo, agradeció a sus compañeros del gremio y a la Unidad de Turismo por el reconocimiento, comentando que “me sentí muy halagada y agradecida con ellos, porque la verdad es que no me lo esperaba. Una trabaja porque tiene vocación, pero al darme cuenta que me quieren tanto, ahora voy a trabajar más. No lo he hecho tan mal por lo visto, y trato de hacerlo lo mejor posible. Natales lo tiene todo, pero tenemos que cuidarlo y seguir creciendo. Última Esperanza es maravillosa, pero hay que demostrarlo y salir al mundo. Mientras yo tenga fuerzas seguiré trabajando y a Natales jamás lo voy a dejar”.

Lidia, desde muy joven comenzó una destacada participación como dirigenta. Su principal objetivo es ser un aporte a la historia del turismo de nuestra zona, generando redes de contención y asistencia entre los diversos gremios y agrupaciones con las personas, incluyendo puentes con países vecinos como Argentina.

Para culminar la Semana del Turismo 2023, la Municipalidad de Natales lanzará un concurso fotográfico denominado “Natales en tu Mirada”, cuyo objetivo es incentivar a la comunidad a enviar sus mejores fotografías de paisajes turísticos en la comuna. Las inscripciones y bases serán anunciadas a través de las redes sociales municipales este 29 de septiembre.