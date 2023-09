Se incrementan Operativos Tolerancia Cero en Magallanes | Controles preventivos buscan disuadir la conducción con consumo de alcohol u otras drogas

El Delegado Presidencial de Magallanes, junto al Fiscal Regional, al General de Carabineros, al Seremi de Gobierno y a la Directora S de Senda anunciaron el aumento de los operativos Tolerancia Cero que buscan prevenir accidentes de tránsito por consumo de alcohol u otras drogas, sacando de circulación a quienes manejan bajo la influencia de estas sustancias y ponen en riesgo su vida y la de los



Estos controles tienen como objetivo cuidar a la ciudadanía y hacer cumplir la ley, ya que nuestra legislación establece que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol ni de ninguna sustancia psicotrópica o estupefaciente.



Los controles preventivos se realizan en operativos desarrollados en sectores estratégicos y son parte de ellos, Carabineros de Chile y SENDA, que pone a disposición de esta tarea una ambulancia y profesionales de salud capacitados para realizar in situ alcoholemias y exámenes de sangre para la detección de alcohol u otras drogas.



Se entiende como conductor o conductora bajo la influencia del alcohol a toda persona cuyo resultado en el examen de alcoholemia resulte con una dosificación superior a 0,3 e inferior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre.



En tanto se entiende por manejo en estado de ebriedad, toda persona cuyo resultado en el examen de alcoholemia dé como resultado dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo.



Por su parte el narcotest es un instrumento de fiscalización rápida que permite detectar la presencia de drogas en el conductor, a través de una muestra de saliva que se analiza en el lugar.







Sustancias que detecta



Cocaína (COC)



Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC)



Opiáceos (OPI)



Metanfetamina (MET)



Anfetamina (AMP)



El Delegado Presidencial Regional de Magallanes y Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, junto con llamar a la responsabilidad de quienes conducen, destacó la labor conjunta con Carabineros, Senda y el Fiscal Regional.



Asimismo, el Fiscal Regional Cristian Crisosto Rifo indicó que “ la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas representa un peligro inminente. Cada test, cada conversación sobre los riesgos y cada participante contribuye a crear un entorno de conducción más seguro. En definitiva la importancia de esta iniciativa se traduce directamente en vidas protegidas y familias preservadas de tragedias innecesarias”. La clave es «si van a ingerir alcohol es buscar un piloto».

El General de Carabineros Claudio Pizarro, asimismo, destacó el aumento de las fiscalizaciones dinámicas e integrales y llamó a la comunidad a la conducción responsable y al mejoramiento de la conducta vial, haciendo énfasis especialmente en que el conductor no puede manejar bajo los efectos del alcohol.



El Seremi de Gobierno Andro Mímica, indicó a la vez que «esta es una preocupación multisectorial donde el Estado , Fiscalía y Carabineros trabajamos juntos. Las cifras son altamente preocupantes. En la última cuenta pública del SML, se dijo que en un operativo alrededor de un 34% de las alcoholemias resultan ser positivas .



En tanto la directora (s) de SENDA en Magallanes y Antártica Chilena, Diana Contreras, manifestó que estos operativos se intensifican en festividades, con el fin de evitar conductas de riesgo asociadas al consumo de alcohol y otras drogas.







Lo que señala la ley



Artículo 182.- Carabineros podrá someter a cualquier conductor a una prueba respiratoria o de otra naturaleza destinada a detectar la presencia de alcohol en el organismo o acreditar el hecho de conducir bajo la influencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Carabineros, asimismo, podrá practicar estos exámenes a toda persona respecto de la cual tema fundadamente que se apresta a conducir un vehículo en lugar público y que presente signos externos de no estar en plenitud de facultades para ello.



Artículo 185.- Toda persona estará obligada, en la vía pública, a cumplir en forma inmediata cualquier orden, indicación o señal de Carabineros relativas al tránsito, sin que pueda discutirla, desobedecerla o entorpecer su cumplimiento.