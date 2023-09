Senador Kusanovic catalogó al terrorismo como uno de los problemas más grande del país y destacó el inició de la discusión que modernizará la ley sobre terrorismo

El integrante de la Comisión de Seguridad Publica calificó este hecho como “el punta pie inicial” para mejorar una legislación que “no ha dado el ancho” especialmente a los habitantes de la Macrozona Sur._

La Comisión de Seguridad Pública del Senado inició la discusión de tres proyectos refundidos que tienen por el objeto perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas. Esto luego que la Sala del Senado decidiera agrupar las tres iniciativas de ley, una de las cuales pertenece al Gobierno, debido a que comparten los mismos objetivos como son superar las deficiencias de la ley antiterrorista vigente, sus posibilidades de acción práctica, mejorar la definición de conducta terrorista y como robustecer las herramientas de persecución de estos delitos.

En la instancia, la Ministra del Interior y Seguridad Publica, Carolina Toha explico la propuesta del Ejecutivo la que busca crear nuevos tipos penales, como delito de asociación terrorista, el delito terrorista individual, el delito de favorecimiento de una organización terrorista, delito de financiamiento a una organización terrorista, así mismo la aplicación de reglas de comiso y otras modificaciones adicionales para mejorar la persecución penal y restringir el acceso a beneficios, que entre otros buscan modernizar la legislación vigente.

El integrante de la Comisión, el senador Alejandro Kusanovic destaco en la discusión que “me parece sumamente importante corregir el error que hubo hace años atrás con las modificaciones que se hicieron , que no sirve para nada y que, lamentablemente, no se quiere utilizar porque genera más problemas que beneficios”.

Con respecto a las expectativas en la tramitación, el parlamentario indico “espero que se corrija uno de los problemas más grandes en Chile que es el terrorismo, que no se puede combatir porque no hay leyes adecuadas”. “La corrección de este tema me parece fundamental y creo que tenemos que trabajar de manera acelerada para despacharlo lo más rápido posible” concluyo.