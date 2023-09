Seremi de la Mujer de Magallanes dispone de “Punto Morado” para prevenir violencia de género en Fiestas Patrias

Junto a representantes del Circuito Intersectorial de Femicidios, la Seremi Alejandra Ruiz Ovando informó sobre los principales teléfonos de orientación y denuncia para quienes vivan o presencien violencia contra las mujeres durante este fin de semana largo.

Con la participación de representantes del Circuito Intersectorial de Femicidios, este sábado en el Parque María Behety de Menéndez de Punta Arenas la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandra Ruiz Ovando, dio a conocer las principales formas de orientación y apoyo a víctimas de violencia de género, considerando el inicio de un extenso fin de semana largo en donde factores de riesgo como el alto consumo de alcohol estará presente en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Así lo señaló la autoridad, quien explicó que aunque no se puede considerar como la causa directa de la violencia contra las mujeres -la cual tiene un origen cultural que se basa en relaciones de género que legitiman el uso del poder y del control de los hombres respecto de las mujeres-, “el consumo de alcohol puede suponer un incremento en la gravedad o la frecuencia de actitudes violentas, por lo tanto es un factor de riesgo a considerar este fin de semana largo, y razón por la cual estamos efectuando esta actividad de prevención”.

Para los efectos, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género junto a la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG Magallanes- estarán presentes con un “Punto Morado”, un stand en donde profesionales de ambos servicios estarán entregando información de prevención y orientación en la Muestra Criolla organizada por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la cual espera recibir este fin de semana al menos a 10 mil visitantes.

“También hemos dispuesto en las principales fondas de la ciudad de láminas informativas en stands y baños, donde podrán encontrar los fonos de orientación y denuncia en caso de emergencia. A ello sumamos turnos especiales para atender eventuales casos de violencia extrema, y reiteramos los canales de denuncia que dispone Carabineros y la PDI, para dar aviso ante una situación de riesgo para las mujeres. Los instamos a ser testigos activos, el llamado de emergencia puede salvar una vida”, recalcó la seremi Ruiz Ovando.

Cifras

De acuerdo a la 2° encuesta online sobre efectos del Covid-19 en el uso de alcohol y otras drogas en Chile 2021 de SENDA, en el apartado sobre “Violencia en la pareja y uso de alcohol y otras drogas”, se observó que del 68,1% de las personas encuestadas que declaró estar en pareja, 52,9% señaló haber sido víctima de violencia cuando su pareja consumía alcohol y otras drogas: un 17% indicó que le habían gritado, insultado o humillado; 11,1% manifestó que ha controlado la mayor parte de las actividades; 3,6% no le ha permitido tomar decisiones respecto de los gastos de la casa, él/ella define en qué se gasta el dinero sin considerar su opinión; 3,2% le ha empujado, arrinconado o tirado el pelo; 3,1% no le ha permitido manejar el dinero; 2,6% le ha amenazado con pegarle; 2,5% le ha golpeado; 2,5% le ha obligado a tener relaciones sexuales cuando no lo deseaba.

“Insistimos entonces, en que la violencia contra las mujeres está presente todo el año, pero es el alto consumo de alcohol y drogas en estas celebraciones el factor agravante, no solo para mujeres, sino también para niños, niñas y adolescentes, ya que también es un factor de riesgo para agresiones sexuales. Por ello, el llamado es a celebrar de forma responsable y sin violencia”, puntualizó la autoridad.

Si buscas orientación sobre violencias llama al teléfono gratuito 1455 disponible de 8 a 00 horas de lunes a viernes, donde podrás recibir información en casos de violencia contra las mujeres y derivación a los programas del SernamEG. Si una mujer está en peligro, la denuncia debe realizarse al 133 de Carabineros o el 134 de PDI.