SEREMI de Salud de Magallanes presenta balance de fiscalizaciones de Fiestas Patrias

Después de un extendido fin de semana con motivo de la celebración de Fiestas Patrias, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes realizó un balance del programa de fiscalizaciones que efectuó durante estas festividades en las principales localidades de la región.

De esta forma, en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, los equipos de esta Autoridad Sanitaria efectuaron fiscalizaciones a puestos de preparación y venta de alimentos, fondas, fiestas y quermeses.

El Encargado de la Unidad de Alimentos, Alex Lucero, informó que el durante el fin de semana, “nuestros equipos de fiscalizadores llevaron a cabo, principalmente en el Parque María Behety, 110 fiscalizaciones durante el fin de semana, a las que se sumaron las inspecciones realizadas durante las noches a las fiestas y fondas bailables, con otras 11 fiscalizaciones”.

Acotó que en todas ellas se verificaron las condiciones sanitarias y de seguridad para el cumplimiento de la normativa y el resguardo de los consumidores. No se encontraron infracciones. “En resumen, el resultado del fin de semana fue bastante conforme. No encontramos ningún tipo de infracción grave por lo que no se dio inicio a sumarios sanitarios”.

A este balance de Punta Arenas, se suman las fiscalizaciones efectuadas por los equipos de las oficinas provinciales de Porvenir y Puerto Natales, las cuales en forma conjunta alcanzaron a 43 inspecciones y sin sumarios.

Entre los aspectos principales considerados durante este despliegue territorial se verificó : que los puestos de venta de alimentos contaran con una estructura cerrada con piso, con agua potable, receptáculos con tapa para almacenamiento de residuos y un extintor de incendio como medida de seguridad.

De igual forma, que las materias primas que requieran refrigeración como las cecinas, se mantuvieran en cooler de tal manera que no correr el riesgo de pérdida de cadena de frío.

A su vez, aquellos alimentos que no están autorizados para elaborarse en el mismo puesto y que la gente compra y revende como, por ejemplo: empanadas, mote con huesillo u otros, cuenten con la guía o factura que acredite que ese producto fue adquirido en un lugar establecido.

Además, que las personas que manipulen los alimentos cuenten con los elementos de protección personal adecuado, que existan las herramientas necesarias para un buen lavado de manos, que es el jabón y una toalla de papel para el secado. A su vez, que las personas que manejen los dineros tengan esa función en exclusividad y no manipulen alimentos.

Agregó, que el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las normativas, asegura el adecuado el resguardo de la salud de la población, evitando intoxicaciones u otras enfermedades relacionadas a la manipulación de alimentos.