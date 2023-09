Sindicatos de salmonera Nova Austral reclaman ante riesgo de cierre de la empresa en Porvenir

Los sindicatos de trabajadores de la empresa Nova Austral S.A lamentamos profundamente y vemos

con mucha preocupación que el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir no haya querido aplazar la

junta de acreedores para permitir que todos los acreedores puedan votar sobre el futuro de la compañía.

Nos sorprende la indolencia y falta de humanidad del juez Pablo Aceituno, el cual con su decisión de no

aplazar la reunión condena a las más de 700 familias que trabajamos en la empresa a quedarnos sin

nuestras fuentes de trabajo.

Del mismo modo condenamos la actuación del DNB Bank puesto que con su decisión no está teniendo

en cuenta la realidad de todos nosotros, trabajadores chilenos, ni de la comunidad de Porvenir y de la

región de Magallanes.

Hacemos un urgente llamado al Gobierno, al Presidente Gabriel Boric, a los parlamentarios de la zona, al

Tribunal de Provenir y a todos los acreedores para que tengan en consideración los efectos catastróficos

que significará el no llegar a acuerdo. Del futuro de Nova Austral S.A depende el futuro de todos nosotros.

Creemos que es tiempo de actuar y nosotros como sindicatos no nos quedaremos de brazos cruzados

frente a esta acción que pone en juego el futuro y bienestar de nuestras familias.

Sindicato de Trabajadores Nro. 1

Sindicato de Trabajadores Nro. 2

Sindicato Novaustral S.A

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nova Austral S.A

Sindicato Piscicultura Tierra del Fuego