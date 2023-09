Uniendo a estudiantes, empresarios y entidades gubernamentales potenciarán Capital Humano de Turismo en Magallanes

– El Servicio Nacional de Turismo realizó el Primer Conversatorio Estudiantil regional y conformó la Mesa de Capital Humano para relevar y potenciar la actividad turística en el territorio.

Con el énfasis puesto en la importancia de potenciar el capital humano en el sector, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) organizó el primer Conversatorio regional con estudiantes de turismo de enseñanza media y superior de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, que reunió a más de 160 personas en torno al debate, relevando la conmemoración del Día Internacional del Turismo.

La iniciativa, pionera en el territorio, contó con la presencia de autoridades regionales, empresarios del rubro y estudiantes de la región, quienes conocieron sobre la realidad del turismo y sus proyecciones, el rol de la mujer en el sector, herramientas de fomento para los emprendedores, la importancia de los destinos sustentables, entre otros.

“Tenemos hoy un desafío como región que está considerando, uno, la diversificación de la matriz de experiencia en nuestra región y fortalecimiento del capital humano. Sabemos que la pandemia no sólo apagó la actividad turística, sino que hubo una migración del capital humano a otros sectores y que hoy nos ha costado un poco recuperar eso. Entonces es importante ver cómo estos lugares que hoy están disponibles, los podemos empezar gradualmente a ocupar con buenos y mejores empleos”, indicó el director regional de Sernatur, Víctor Román, agregando que también se busca estrechar las temporadas estival e invernal que es de gran importancia para crear nuevas oportunidades.

La autoridad destacó el rol de los estudiantes para el sector turístico, ya que serán los encargados de potenciar el rubro durante los próximos años. “Es la generación de recambio de todo lo que hoy estamos haciendo, tanto del sector público como privado y la academia, que estamos empujando con mucha fuerza el desarrollo de la actividad turística en la región y sin duda alguna que los estudiantes tienen que tomar esa posta y seguir con este trabajo, con esa nueva energía y una visión más renovada, más sostenibilidad y todo lo que los sueños y las mentes creativas de estos jóvenes, pueden aportar”, enfatizó.

Cristopher Vatí, estudiante de Turismo del Liceo Polivalente Sara Braun, valoró la posibilidad de participar del conversatorio. “Realmente es una instancia donde hemos estado aprendiendo, sobre todo cosas que vamos a poder aplicar en nuestro futuro luego de sacar nuestro título o incluso poder aplicarlo desde ahora”, señaló.

Elia Barrientos, Coordinadora del Área Técnico Profesional del Liceo Sara Braun, expresó que “es fundamental que los estudiantes desde enseñanza media se puedan vincular con otros establecimientos de educación superior y también con otros estamentos que tienen relación con el turismo, para que ellos entiendan cuál es la proyección que ellos tienen y de qué manera esto puede influir en su vida, en su aprendizaje y en sus procesos”, agregando que “en relación a los sueños de nuestros estudiantes en torno al turismo es fundamental poder escucharlos y los chicos y chicas de nuestro liceo han tenido esta oportunidad a través del trabajo del módulo de emprendimiento y empleabilidad, donde ellos han analizado el circuito turístico de Magallanes, y han visto cuáles son las necesidades y a partir de ahí y con su propia creatividad e iniciativas han generado proyectos”.

Finalmente, la gerente de Patagonia Camp, Mariana Ramírez, indicó que “es muy motivante y muy bonito porque lo que siempre hemos querido hacer es tener la mayor cantidad de capital humano local posible y no muchas veces se puede lograr porque no hay tanta oferta, no hay tanta capacitación tampoco y muchas veces algunos cargos tienen que ser cubiertos por personas de otros lugares”.

La empresaria realizó una presentación sobre el Rol de la Mujer en el Turismo desde su perspectiva y su experiencia, apuntando a que esa brecha que existe, sobre todo en los puestos de liderazgo femeninos, vaya disminuyendo.

Mesa de Capital Humano

Previamente al conversatorio, se conformó la primera Mesa de Capital Humano de Turismo en la región, con el compromiso de diversos actores públicos y privados para reforzar la coordinación y el acuerdo sectorial, instancia que agrupa a distintos actores de la industria turística, hotelera y gastronómica que trabajan en la línea del desarrollo y fortalecimiento del capital humano del sector. Su representatividad y gobernanza son su principal pilar y con ello se busca generar un trabajo articulado con pertinencia.

Cabe destacar que la conformación de estas mesas es de carácter representativo, donde se convoca a representantes de a) Instituciones del Sector Público; b) Gremios y Empresas privadas; c) Instituciones de educación en gastronomía, hotelería y/o turismo.

La mesa de capital humano del turismo regional busca mejorar la pertinencia local, permitiendo a representantes del turismo en Magallanes, entregar sus perspectivas para plantear tanto desafíos como iniciativas, que tengan por objetivo el fortalecimiento y desarrollo de trabajadores y trabajadoras en gastronomía, hotelería y turismo, considerando la realidad local y las necesidades particulares del territorio.

Cabe destacar que actualmente la fuerza laboral del turismo está conformada por 617 mil personas, compuesto en un 48% por mujeres y un 52% por hombres. Por otro lado, del total antes señalado, 214 mil trabajadores (35%) trabajan en la informalidad (INE 2023).