Alcaldesa Antonieta Oyarzo en Encuentro Nacional de Autoridades Locales: “La violencia contra las mujeres es el primer desafío que debemos abordar, sobre todo aquellas que tenemos responsabilidad política”

“Construyendo Comunidades Inclusivas: Desafíos y Oportunidades en la Gestión Municipal” se denominó el panel en donde expuso la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, en el marco del Encuentro Nacional de Alcaldesas y Concejalas por la Igualdad de Género y la Diversidad. La actividad se llevó a cabo el 28 de septiembre en Santiago, organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) a través de su Comisión de Género y Equidad.







La edil expuso sobre la baja representatividad de las mujeres en puestos políticos en Chile y cómo aquello afecta en la lucha contra la desigualdad de género en las regiones. Asimismo, se refirió a la despersonalización respecto a los pueblos originarios, incluyendo en su presentación imágenes de mujeres dirigentas del pueblo Mapuche-Williche y Kawéskar en la comuna.







Despersonalización: pérdida de la identidad de los pueblos originarios



“Si hablamos de discriminación, las mujeres hemos sido triplemente discriminadas, por ser mujer, por ser pobres y por ser indígenas” (Jessica Pérez, ELCI y gestora territorial Municipalidad de Natales).







-En su presentación, se mencionó una deuda histórica con los pueblos originarios ¿cómo aquello se ve reflejado en la comuna y cuáles son las acciones que la Alcaldía Ciudadana ha impulsado para erradicar dicha problemática?







Dentro de lo que significaba poder entregar mi experiencia política y humana, quise visibilizar la realidad de las mujeres indígenas. En Puerto Natales tenemos una gran población descendiente de pueblos originarios, no solo mujeres. Lo fundamental es potenciar su participación y su vinculación tanto con programas e iniciativas, como también en la generación de espacios donde puedan fortalecer su identidad.







Desde el trabajo que he realizado en el ámbito político, inicié un trabajo importante en el fortalecimiento de organizaciones de pueblos originarios, trabajé y sigo trabajando desde la alcaldía, con la Asociación Willi Antu, y en la valoración de la medicina ancestral, ese es el área donde hemos puesto énfasis.







-¿Cómo incluimos a los pueblos originarios en la toma de decisiones y en el levantamiento de políticas públicas, tanto a nivel comunal como a nivel país?







La modalidad en que debiera incorporarse, no solo a los pueblos originarios, sino que a todos los grupos sociales, es en el contacto cercano, en una participación directa, y por supuesto, haciéndolos parte de las propuestas de nuevas políticas públicas y sociales. La verdad, es que no somos los municipios los que trabajamos principalmente en esto, sin embargo, siempre es posible que a través de las municipalidades podamos plantear el mejoramiento y la modificación de iniciativas y programas destinados a pueblos originarios.











Avances y desafíos contra la desigualdad de género







-A lo largo de su trayectoria como mujer política y ahora como alcaldesa de Natales ¿ha debido enfrentar conflictos de violencia política y de género?







A través de mi gestión pública y política como mujer, he ido vivenciando no sólo en términos personales, sino que también colectivos, lo que daña e impacta negativamente la violencia de género. La violencia contra las mujeres es el primer desafío que debemos abordar, sobre todo aquellas que tenemos responsabilidad política.







En mi caso, sí he vivenciado situaciones de violencia política, que sin embargo, pueden ser identificadas como hechos violentos solo por las mujeres. Por ello, dentro de lo que fueron los acuerdos previos al Encuentro Nacional, en la Agenda Nacional de Género se decidió incorporar la tipificación de la violencia política de género, que han sufrido muchas alcaldesas y concejalas. Es un tema que debemos abordar con seriedad y con mucha fuerza.







-Mirando en retrospectiva ¿cuánto ha avanzado el empoderamiento de las mujeres en la participación política y la visibilización de las demandas colectivas?







Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Aún el número de representantes mujeres en diferentes escaños políticos, es insuficiente, y también en otras áreas, públicas y privadas. Por lo tanto, es importante motivar a las mujeres de nuevas generaciones y a nuevos rostros, a que se animen y asuman el desafío de participar en la actividad política.







Las mujeres podemos prepararnos para ello, todas podemos. Hemos avanzado en la participación de las mujeres en el sector público, privado y político. También hemos logrado instalar temas que son importantes para nosotras: la violencia de género, derechos de las mujeres, la autonomía, el rol del cuidado de los hijos. Dentro de las exposiciones se planteaba la necesidad de desfeminizar el cuidado. Hay una serie de roles que siempre han sido asignados a las mujeres, y estos roles pueden ser compartidos con nuestros compañeros. Todavía existe una brecha significativa en temas que son fundamentales, y son desafíos que debemos abordar todos.







-En Natales ¿existe una desigualdad de género predominante?







La Región de Magallanes tiene características, como todas las regiones, particulares. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que nuestra comuna tiene los más altos indicadores de violencia de género y delitos sexuales, sobre todo contra menores y mujeres. Desde el punto de vista social, es una situación compleja que estamos trabajando y que debe abordarse con mayor fuerza. Es necesario instalar programas que permitan educarnos y poder estar alertas, así como también es necesario fortalecer los equipos.







Nosotros hoy tenemos una Oficina Local de la Niñez, convenios con SernamEG y con el Ministerio de Desarrollo Social, que debieran facilitar el que podamos entregar redes de protección a mujeres y/o niñas que estén en una situación de violencia. Hoy día como comuna, debemos trabajar con mucha generosidad, fuerza y claridad, lo que es la violencia intrafamiliar, de género y sexual contra las mujeres y niñas.







-¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrentan las autoridades locales en sus propias municipalidades, para lograr la igualdad de género?







Es importante destacar que, dentro de las gestiones municipales de todo el país, se ha incorporado el abordar los temas de la mujer, disidencias sexuales y diversidad. Como Municipalidad de Natales estamos planificando, en base a las experiencias de otros municipios, instalar una oficina que nos permita incorporar los derechos ciudadanos. Ya lo estamos haciendo, pero hay que trabajarlo con mayor responsabilidad y empoderamiento, para abordar a los pueblos originarios, derechos de las mujeres y disidencias sexuales.







¿Cuál es su llamado a confiar en el trabajo de la Alcaldía Ciudadana en las temáticas de igualdad de género, diversidad e inclusión?







Como gestión municipal tenemos el compromiso de transformar Natales, en una comuna inclusiva, diversa y tolerante, donde todos y todas, tengamos las mismas oportunidades de desarrollar nuestras vidas de forma tranquila. Donde la condición de género, de nacionalidad o edad, no implique una discriminación. Es un trabajo que estamos haciendo paso a paso, y espero que exista siempre un compromiso de nuestra ciudadanía en poder privilegiar la buena convivencia, el respeto y la tolerancia.