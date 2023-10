CFT de Magallanes ofrecerá asesoría gratuita a quienes deseen postular a becas y beneficios del Ministerio de Educación





Este 5 de octubre se inicia un nuevo proceso de postulación a becas y beneficios que ofrece el Ministerio de Educación para acceder a la educación superior, gestión que solo se realiza a través de la página www.fuas.cl, y que suele dejar a interesados fuera del proceso, ya que no logran completar los datos de manera oportuna o correcta.



Por lo anterior, el CFT de Magallanes, por segundo año consecutivo, ofrecerá asesoría gratuita a las personas que deseen postular a dichos beneficios, a fin de que puedan tener claridad paso a paso del proceso, independiente que deseen o no matricularse en alguna de las carreras que ofrecerá a partir del 11 de octubre el centro de formación técnica regional.



“Existen cerca de 19 beneficios a los que se pueden acceder, y los requisitos varían entre uno y otro, ya que cada beca tiene un requisito específico. Lo más importante tener el registro social de hogares y tener un promedio mínimo de notas”, explicó la jefa de Admisión del CFT, Cristina Leal.



Invitó a las y los interesados a acercarse en horario de oficina a la sede del CFT de Magallanes en Porvenir, ubicada en calle Francisco Sampaio 580, o bien, agendar una entrevista on line al whatsapp +56941382777.



Finalmente, la profesional explicó que las y los postulantes solo deben contar con su cédula de identidad para postular a cualquier beneficio, deben aportar los siguientes antecedentes: : Datos personales, tales como dirección, teléfono, notas enseñanza media; datos familiares, los cuales corresponden a todos/as los integrantes del grupo familiar que están en el registro social de hogares; datos de ingresos del grupo familiar, y si algún integrante del grupo familiar se encuentra en situación de discapacidad.