Crece el rechazo de la ciudadanía al proyecto de texto que se discute en el Consejo Constitucional

Según la más reciente encuesta CADEM, sólo un 19% prefiere que se apruebe la Constitución con los cambios propuestos por los consejeros de derecha, un 27% opta por el texto de los expertos y el 41% de los encuestados está por rechazar.

En la cuarta y última semana de septiembre, 30pts separan a quienes están a favor, 24%, de quienes están por votar en contra, 54%.

Apenas el 36% ha escuchado hablar de alguna de las enmiendas aprobadas, siendo las más conocidas el derecho a la vida de quien está por nacer (40%), la eliminación del pago de contribuciones (30%) y la libertad de elección en educación, salud y pensiones (24%).

En cuanto a las principales razones para rechazar la nueva Constitución, hay coincidencia en el electorado de derecha y de izquierda en relación a la desconfianza respecto de los consejeros (28% y 31%) y que no le gustan las enmiendas aprobadas (13% y 35%).

En efecto, 49% (+14pts) dice que se ha informado poco o nada del proceso constitucional, frente a 25% (-8pts) que se ha informado mucho o bastante y 26% (-6pts) que se ha informado algo.

• Esta semana 24% (+3pts) dice que votaría a favor de la nueva Constitución en diciembre y 54% (-5pts) la rechazaría. 22% (+2pts) no sabe o no responde.

• En cuanto a las principales razones para rechazar la nueva Constitución, el electorado de derecha dice que desconfía de los consejeros (28%), cree que hay otros temas prioritarios (17%) y no le gustan las enmiendas aprobadas (13%).

• En tanto, quienes se identifican con la izquierda sostienen que no le gustan las enmiendas aprobadas (35%), que desconfían de los consejeros (31%) y que prefieren la Constitución actual (14%).

• Para quienes se dicen independientes, las principales razones para rechazar son que no les gustan las enmiendas aprobadas (29%), que no están informados o no son temas de su interés (23%) y que desconfían de los consejeros (22%).

• 36% ha escuchado hablar de alguna de las enmiendas aprobadas, siendo las más conocidas el derecho a la vida de quien está por nacer (40%), la eliminación del pago de contribuciones (30%), la libertad de elección en educación, salud y pensiones (24%) y el estado social y democrático de derecho (21%).

• En ese contexto, sólo 19% prefiere que se apruebe la nueva Constitución con los cambios propuestos por los consejeros, 27% opta por el texto de los expertos y 41% cree que la mejor opción es rechazar y seguir con la Constitución actual.