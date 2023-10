El deporte contra la fabricación del miedo | EDITORIAL

El despliegue de los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago y otras ciudades de regiones, ha puesto de relieve que el miedo se fabrica y que el deporte es uno de los mejores antídotos.

Mientras los principales canales de TV, incluyendo el canal estatal, transmiten gran parte del día los distintos eventos deportivos de la jornada, y entonces durante 15 días desaparecen de la pantalla, los asaltos, los portonazos, los robos, los incendios de camiones con madera con autores que nunca son detenidos, los baleos, los funerales de los narcotraficantes, los motochorros y todas las extensas transmisiones en directo de los delitos que se cometen en la gran ciudad.

Durante los Juegos Panamericanos hemos entrado en un extraño oasis: las pantallas de TV nos muestran la sana competencia, la alegría de los ganadores, el entusiasmo del público, las barras espontáneas de chilenos, la cara alegre de los niños y las familias celebrando victorias y medallas.

No solo descubrimos que hay deportes donde Chile destaca y que la TV no transmite jamás o casi nunca, como el atletismo, el remo, el kayak, el voleibol, sino que podemos darnos cuenta que, a pesar de la retorcida y negativa línea editorial de algunos de los canales de TV, en Chile suceden acontecimientos positivos en las vidas de las personas y las familias, y no solamente asaltos y robos.

Si usted le muestra todos los días humo gris a los teleespectadores, entonces va a conseguir como resultado, que los teleespectadores lleguen a creer que vivimos en medio de una atmósfera de humo gris.

Es un juego perverso de percepciones: si usted llena la pantalla de la televisión de asaltos, robos y delincuentes, los ciudadanos van a percibir que el país está lleno de asaltos, robos y delincuentes. El miedo se fabrica. Si durante los 365 días del año, un periódico pone en portada titulares sobre la delincuencia, entonces produce en los lectores la percepción que el país está invadido por la delincuencia los 365 días del año.

En nuestro país está operando una maquinaria mediática de fabricación del miedo, con fines políticos e ideológicos evidentes: producir en los ciudadanos una sensación de miedo e inseguridad.

Manuel Luis Rodríguez U.