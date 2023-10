En su 60° aniversario, CESFAM Thomas Fenton de Punta Arenas inaugura nueva sede



Cumpliendo 60 años de atención a su comunidad y con el reconocimiento transversal al trabajo desarrollado por representantes de la sociedad civil y Gobierno Regional para materializar el proyecto de reposición del CESFAM Thomas Fenton, fue inaugurado oficialmente el nuevo establecimiento de salud, que entre sus características destaca el cuadruplicar su espacio físico, al pasar de 706 metros a más de 2.740 metros cuadrados construidos.



La actividad contó con la asistencia de la Ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo; del Gobernador Regional, del Delegado Regional Presidencial, del Alcalde y Concejales de Punta Arenas, de Consejeros Regionales, de la SEREMI de Salud, de la Directora del Servicio de Salud Magallanes, de autoridades regionales, de representantes de la Sociedad Civil, de usuarios/as y funcionarios/as del sector salud.



La obra inserta en el Convenio de Programación MINSAL – GORE Magallanes, consideró una inversión total cercana a los 6 mil millones de pesos, considerando obras civiles, equipos y equipamientos, beneficiando a sus más de 15 mil usuarios/as inscritos.



Al respecto, el Gobernador Jorge Flies, junto con destacar y agradecer a todos quienes han hecho posible el poder contar con el nuevo CESFAM, mencionando consejeros regionales y sociedad civil destacó el compromiso del Gobierno Regional con la salud de Magallanes y, los desafíos que ello involucra.



“Como Gobierno Regional estamos respaldando infraestructura en salud y equipamiento en toda la región, ustedes saben que estamos en pleno desarrollo de un proyecto también tremendamente difícil como es el 18 de septiembre, y quedan desafíos con el Carlos Ibáñez, con el Damianovic, con una nueva ubicación del CESFAM de Puerto Natales y probablemente un nuevo CESFAM en el lado sur, por nombrar algunos desafíos que tenemos en Atención Primaria de Salud, así que el trabajo que tenemos con el Servicio de Salud, con el Ministerio de Salud, con el Gobierno central que, reconozco han hecho un esfuerzo importante y esperamos seguir trabajando con el actual Gobierno del Presidente Boric”, indicó el Gobernador Flies.



De igual forma, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, destacó que dentro de los lineamientos de trabajo para el sector salud del gobierno del Presidente Gabriel Boric, está el seguir avanzando en el Copago Cero, la disminución de los tiempos de espera y el fortalecer la atención primaria de salud, otorgándoles mayor resolutividad, lo que se patentiza con la obra inaugurada. “En materia de infraestructura, nos toca recibir esta importante inversión que alcanza más de 6 mil millones de pesos, principalmente financiados por el Convenio de Programación que hace el Ministerio de Salud con el Gobierno Regional, que es prueba del trabajo en conjunto y está enfocado en las necesidades de la gente”, enfatizó el Delegado Regional.

El dispositivo de salud, cuyo funcionamiento partió el pasado 25 de septiembre, es un verdadero orgullo para la Red Asistencial de Magallanes, según lo expresado por la directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez. “Como mencionaban las autoridades, este es el estándar que nosotros necesitamos para el resto de los establecimientos de salud de la Red”, puntualizó la gestora de la Red Asistencial.



Agregando la directora de Salud Magallanes, sobre el funcionamiento del recinto que, “todo el equipamiento está en funcionamiento, ahora bien, para cirugía menor debemos reclutar a partir de enero del próximo año, al profesional cirujano que va a trabajar en este dispositivo que es comunal, así como también otras prestaciones que albergará este CESFAM que son de orden comunal, viniendo a resolver mucha de la demanda que actualmente no tenía resolución en el nivel primario”, acotó Verónica Yánez.



Por su parte, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, expresó su satisfacción por la materialización del anhelado proyecto y el alto estándar del nuevo centro de salud, el que comparte con vecinos y usuarios. “Como comentaban las autoridades, cuesta mucho levantar un centro como este, desde que se comienza la idea hasta que se inaugura, pasan muchos años, pero es una buena instancia, y que se reconozca el trabajo de las personas, de los funcionarios, de los usuarios, de las autoridades porque esto es una política de Estado. Porque la salud cuando estamos todos de acuerdo, los únicos beneficiados son todos nuestros vecinos, con un centro de este estándar”, enfatizó el alcalde.



Reiterando la alegría del sueño cumplido tras 17 años, la presidenta del Consejo de Desarrollo del CESFAM, Tatiana Leuquén, agradeció públicamente a todos quienes de una u otra se comprometieron con el proyecto, especialmente a dirigentes sociales presentes y fallecidos, a la arquitecta del Servicio de Salud, Roxana Riquelme y a la ex directora de Servicio de Salud Magallanes, Pamela Franzi.



“La invitación es a cuidar el espacio, pero también mantener los equipos de trabajo comprometidos y resguardados para un mejor funcionamiento (…) ahora el desafío es avanzar. Como Consejo de Desarrollo sabemos lo que nos ha significado esta espera, muchas reuniones, compromisos y control de los tiempos para que hoy, cumpliendo 60 años nuestro establecimiento tenga casa nueva”.



Finalmente, la representante de la sociedad civil agregó que, la directora Solange Pleticosic, tiene una gran responsabilidad, pero también una excelente oportunidad de iniciar la nueva etapa de funcionamiento del CESFAM Thomas Fenton.



Consignar que el nuevo dispositivo de salud, considera entre otros, box de reanimación, cirugía menor comunal, boxes de atención, sala de procedimiento, box tratamiento respiratorio, box intercultural, sala de rehabilitación, sala de esterilización comunal y áreas administrativas.