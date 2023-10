Senador Kusanovic cuestionó a autoridades por excusas en el retraso de reglamentos del Estatuto Chileno Antártico





Representantes de la Cancillería, Medio Ambiente y Defensa expusieron los motivos del atraso ante la Comisión de Zonas Extremas.



Con la presencia de importante autoridades y representantes ministeriales se llevó a cabo la sesión especial, solicitada por el senador Alejandro Kusanovic, para que dieran cuenta de los motivos y circunstancias que han retrasado la publicación de los reglamentos para poner en marcha el Estatuto Chileno Antártico.



En la sesión, el parlamentario cuestionó a las autoridades, catalogando su actuar de “negligentes” y alertando que “cuando se dicta una ley, debe ser cumplida, sobre todo en un tema tan importante como es la soberanía de Chile sobre el territorio antartico”. “Tenemos que tener seriedad, no nos podemos atrasar, no hay justificación en eso y nadie recibe ninguna sanción”, emplazó el congresista.



Asimismo, Kusanovic detalló que “es muy complejo organizar expediciones y el trabajo de campo, porque las instituciones se pasan los papeles unas a otras y eso genera gran confusión”. A juicio de Kusanovic, “no hay una coordinación simplificada entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa, que son los operadores antárticos nacionales”.



En ese sentido, el integrante de la comisión de Zonas Extremas manifestó que “tampoco hay evaluación ambiental, porque no hay reglamento y nadie sabe qué hacer. Un gran desorden que debilita nuestra presencia y derechos”, finalizó Kusanovic.