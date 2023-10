Senador Kusanovic indignado por crisis acuícola

“Estamos destruyendo la industria más importante de Magallanes y el Gobierno solo se dedica a asfixiarlas”

Ante la compleja situación que está atravesando la industria salmonera en la región, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, indignado se cuestionaba “cómo es posible destruir irresponsablemente la industria más importante de Magallanes, que representa más del 24% del PIB regional”.

El escenario es cada vez más complicado para las salmoneras de la región con el cese de operaciones de la Planta Álvarez, en la comuna de Natales, y el cese de la Planta Torres del Paine, en la ciudad de Punta Arenas, las que han dejado cientos de desempleados, lo que se suma a la crisis que está atravesando NovaAustral y los continuos retrasos de la autoridad para aprobar nuevas concesiones, existiendo mas de 68 solicitudes en trámite y cuya aprobación podría tardar años, debido a la necesidad que el nuevo Servicio de Biodiversidad (órgano que reemplazara a CONAF) genere los respectivos planes de manejo, tal como lo ha expresado en las ultimas semanas la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Para Kusanovic, este escenario es completa responsabilidad de las autoridades, “hoy la salmonicultura es una industria asfixiada, que no tiene oportunidades de mejorar cuando no te permiten relocalizar las concesiones inútiles y al no contar con nuevas, genera que se vayan al límite de la capacidad de las que hoy son aptas, con el serio riesgo de sobreproducción. Por lo que hay una evidente persecución que está provocando la destrucción de la industria, del cual este Gobierno será el responsable.”