Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes a 4 años del estallido social en Chile

Este 18 de octubre se conmemora un año más de la jornada que marcó un antes y un después en la historia de Chile. Manifestaciones sociales, protestas en todo el país, y una serie de demandas en torno a temas como educación, salud y pensiones marcaron el inicio de un proceso que cambio la vida de todos los chilenos.

A 4 años del estallido social el Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes hace un llamado a la reflexión, a la unidad, a seguir por el camino del diálogo. Sus actuales dirigentes, aseguran que las demandas que son legítimas, deben ser solucionadas con acuerdos entre todos los sectores.

“Las diversas movilizaciones nos hicieron reflexionar sobre la forma en como nosotros estábamos enfrentando las demandas y desigualdades en Chile y quedó en evidencia, que un país divido solo conseguirá, crecer en el miedo, la pobreza y la desigualdad. Los efectos del estallido, nos obligó también a darnos cuenta de manera muy brusca, cuál era nuestra realidad como país y debemos plantearnos como avanzar, por ejemplo; en materias de pensiones, mejores condiciones laborales, entre otras”, precisóGraciela Vásquez, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes.

Sin embargo, desde el mismo gremio, también reflexionan sobre los efectos colaterales que dejó el estallido, específicamente degrupos de personas que no marcharon por las legítimas demandas, sino más bien se dedicaron a agudizar el conflictocausando daños a los emprendimientos de cientos de vecinos, “hacemos un llamado a la unidad, un llamado a fortalecer el diálogo, a mejorar las políticas públicas, al punto que permitan entregar garantías a los cientos de familias que hoy en día a 4 años del estallido social, puedan ver nuevamente la luz en materia económica, las demandas son legítimas y se debemos solucionarlas entre todo”, dijo Carlos Aro, vicepresidente gremial.

Para muchos las demandas sociales aún no tienen soluciones concretas, en ese sentido el sindicato advierte que tiene que haber un proceso de reconocimiento desde la institucionalidad, pero que no solo involucra a los gobiernos de antes, ahora o del futuro, sino a todas las esferas institucionales; parlamento, poder judicial, municipalidades, entre otras, pues deben abrir los ojos ante una nueva sociedad, que no es la vieja clase media, ni tampoco la clásica clase obrera trabajadora del siglo pasado, es una sociedad que está en constante busca del crecimiento y evolución.