Un sector político desamparado en Puerto Natales | María Eugenia Pérez R. | Opinión

Prácticamente es un hecho. El sector de la derecha en Natales a un año de las elecciones municipales del 2024, NO tiene candidato/a. Sólo están embarcados en rumores, Fake News y una guerrilla de descalificaciones en contra de la Alcaldía Ciudadana.



Incluso un grupúsculo ínfimo y no representativo, está empeñado en posicionar al ex alcalde quien tampoco ha dado su «bendición» a ninguna figura que los aglutine. Paredes, lo conocemos, siempre jugó a lo mismo, todavía recordamos cuando quiso ser candidato a todo: parlamentario, gobernador y se le escapó la candidatura a la alcaldía por que la Ley 21.238 colocó un límite a la reelección de autoridades comenzando a regir a partir del año 2021. Finalmente, conocemos el desenlace, el ex alcalde se quedó sin pan ni pedazo y su sector rotundamente derrotado.



Sin embargo, en política no hay nadie muerto «hasta que el cuerpo está a dos metros bajo tierra», así dijo un sabio anciano. No obstante, ¿quién puede arguir a estas alturas que él es la mejor carta de su sector para las elecciones del 2024?. Sólo una mente afiebrada con varios trasnoches y resaca en el cuerpo.



Sin embargo, se mantiene la pregunta que subyace a esta columna: ¿tienen una candidata o candidato que pueda enfrentar a la alcaldesa de Natales o van a ir a cumplir un discreto papel y sufrir otra severa derrota como en el 2021?… Agregar que si van divididos la chance de reelección de la alcaldesa crece aún más. Hoy por hoy, la alcaldesa de Natales es la única figura de peso en Puerto Natales y que mantiene una clara proyeccion política.



Si bien es cierto, a la Alcaldía Ciudadana hay que descontarle algunos votos que se compensarán y crecerán en otros segmentos, su perfil mantiene un voto duro entre los adultos mayores, mujeres y un núcleo ciudadano identificado con el medioambiente y las luchas identitarias.

Como diría alguien ligado a las comunicaciones, esta es una noticia en pleno desarrollo.

María Eugenia Pérez R.

Puerto Natales.