Académicos de la Universidad de Magallanes expresan su rechazo a despidos | 13 académicos han sido desvinculados hasta el momento

Ayer miércoles 8 de noviembre continuaron las notificaciones de despidos de académicos en la Universidad de Magallanes, campus Punta Arenas. Entre los profesionales despedidos se encuentra la Doctora en Lenguaje y ex SEREMI de Educación Margarita Makuc Sierralta.

La Asociación de Académicos de la UMAG emitió una declaración donde rechazan la falta de claridad en las razones y criterios para los despidos:

«Rechazamos la decisión del equipo rectoral de la Universidad de Magallanes de despedir un gran número de académicos. Hasta ahora sabemos de 10 personas, que representan cerca de un 4% del cuerpo académico. Esta medida es inédita en nuestra universidad.

La decisión del equipo rectoral aparece como discrecional cuando a las personas que se desvincula no se les informa acerca del proceso que lleva a tomar esta medida, ni los fundamentos de esta decisión, que no parece basada en su desempeño. Además, esta es una medida inconsulta cuando a los supervisores directos de estas personas no se les hace parte del proceso. Lo que está ocurriendo dista de los compromisos de campaña de esta administración, que se comprometió a generar condiciones de mayor

estabilidad laboral.»

A su vez, el Doctor Juan Zolezzi informó que «no se informa los parámetros que se utilizaron. Por lo menos debieran haber entregado una pauta que diga que los académicos van a ser evaluados para determinar su continuidad y eso no ha existido.»

El académico Zolezzi señala además de la falta de transparencia en las decisiones de los despidos, que «de todos los desvinculados, ya somos 5 que participamos activamente en la campaña de Margarita Makuc, porque esto está tomando ribetes de persecución política al interior de la Universidad, porque no tienes parámetros objetivos, estás agarrando un grupo de personas que pertenecieron a una lista independiente y los estás sacando.»

Si las razones de los despidos de académicos en la UMAG fueran de carácter financiero o presupuestario -aunque de hecho la Universidad de Magallanes enfrenta una compleja situación presupuestaria, señala Zolezzi que «este año 2023, se han contratado 58 funcionarios a contrata, entonces ¿dónde está el tema económico?…»

Esta mañana de jueves 9 de noviembre, un grupo de académicos realizaron una manifestación frente al edificio de Rectoria de la UMAG.