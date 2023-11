Chilenos ¿verdaderos? – Hablemos de la Tele |José Luis Córdova | Opinión

En tierra derecha para la consulta popular obligatoria del 17 de diciembre, las fuerzas más reaccionarias del país sacan sus garras especialmente en los medios de comunicación y, sobre todo, en la televisión chilena.

El vamos de la campaña odiosa y falsa del partido republicano lo dio la presidente al consejo constitucional, la joven abogada Beatriz Hevia, quien dividió a los habitantes de nuestra larga y angosta faja en “verdaderos” chilenos y otros, que ni siquiera se atrevió a calificar.

Los chilenos de verdad serían los seguidores de sujetos como Luis Silva, supernumerario de la secta Opus Dei quien se adelantó a notificar a los votantes que la derecha cerrará el proceso constitucional con la derrota de quienes querían refundar Chile, los herederos del “octubrismo” y por ende, los vándalos y “terroristas”.

Lo cierto es que la televisión -especialmente el único canal “público” de nuestro país- no deberían sumarse al coro de las exclusiones, de la discriminación y la inequidad social ni de género, como son las banderas de la ultra reacción.

Es lamentable que, desde la derecha civilizada y “democrática” no surgen voces para aplacar los ánimos y, en matinales y espacios de debate, ha comenzado la ofensiva antigubernamental y los ataques destemplados contra personalidades como el presidente Gabriel Boric, las ministras Carolina Tohá, Camila Vallejo y la ex presidenta Michelle Bachelet, como si el plebiscito de salida pudiera convertirse en un referéndum contra la actual administración.

Ante las cámaras y para todo el país, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Mathei no titubeó en cambiarse de bando, desde su terminante rechazo al texto emanado de la comisión constitucional por amenazar los derechos de las mujeres a sumarse decididamente a los cánticos favorables a una carta magna definida como “retrógrada”, “partisana” y discriminatoria.

Para defender esas posturas resucitadas, surgen nuevamente las voces de Mario Desbordes, Karla Rubilar, Jaime Bellolio, Cecilia Pérez y varios ex personeros del gobierno de Sebastián Piñera quienes rasgan vestiduras acusando a las actuales autoridades de “intervencionismo” por defender los derechos y los avances civilizatorios bloqueados por el nuevo texto aprobado por la mayoría circunstancial en el consejo.

Como pocas veces en el último tiempo, todo indica que la inminente franja electoral podría influir en forma bastante gravitante entre la indiferencia de un vasto sector de la ciudadanía, definido por algunos “opinólogos” como víctimas de tedio constitucional.

Revelar los objetivos y propósitos reales del articulado del texto, desmitificar conceptos relativizados o francamente desvirtuados en el intento de mejorar nuestro sistema político y avanzar en democracia será el desafío de los sectores más comprometidos con las conquistas alcanzadas y objetivos sociales, económicos, políticos y culturales de un Estado solidario que garantice precisamente estos derechos reclamados por la inmensa mayoría de la población desde el 18 de octubre de 2019.

En tanto, hasta ahora, el senador Rojo Edwards, la ex convencional Tere Marinovic y el mismísimo Pancho Malo, cabecilla del autodenominado “team Chile” se han manifestado a favor de seguir con la actual Constitución, cesando en los intentos de tener una nueva Carta Magna.

Volviendo a la malhadada frase de la joven republicana presidenta de la comisión constitucional, todo indica que los “verdaderos” chilenos serían quienes están dispuestos a aprobar un texto que nos retrotrae en la historia, que perjudica a mujeres, jóvenes y niños, al medio ambiente, la institucionalidad democrática y el sistema político y que -por ejemplo- constitucionaliza las AFP, las Isapres, impone la selección dependiendo de ingresos y recursos para la salud, la educación, la vivienda, las pensiones y las regiones, todo fragmentado en primera, segunda y hasta tercera clase de ciudadanos. Entre ellos están los “verdaderos” chilenos de Beatriz Hevia.

Es de esperar que la franja y la propaganda desatada en calles, medios de comunicación y redes sociales no se inunde de falsedades, verdades a medias ni relativizadas para impedir la expresión libre de la voluntad ciudadana de cambios profundos y modernización de nuestro país para mejorar las condiciones de vida de la gente y de un nuevo plan de desarrollo económico y social. Se ha comentado que la franja por el En contra será realizada por el hijo del ex ministro de Piñera, Jaime Mañalich -según dicen- un destacado publicista de la plaza. Veremos si es o no un verdadero chileno.