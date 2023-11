Colegio de Profesoras y Profesores eligió nueva Directiva Nacional

Con el 77% de las mesas escrutadas en las elecciones del gremio, el dirigente Mario Aguilar, actual Presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, se convierte en el nuevo presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile al obtener el 28.10% y su Lista D, Docentes Unidos el 35.04%.

La lista que sigue es la C con 27.69% y su candidato, el actual presidente nacional Carlos Díaz, 17.97% mientras que la lista A llega al 18.56% y su candidata Paulina Cartagena con 9.41%.

Aguilar sostuvo que “creemos que hay una tendencia que es muy clara respecto al triunfo de nuestra Lista D, Docentes Unidos, en las elecciones del Colegio de Profesoras y Profesores, con una distancia irremontable suponemos, lo decimos con cautela, pero eso muestran las cifras”

Agregó que “este triunfo nos tiene muy satisfechos, estamos muy agradecidos de las y los profesores de todo el país, ya que tuvimos una votación muy importante en prácticamente en todas las regiones y particularmente en la Metropolitana, que además, es la que está más retrasada en el ingreso de datos”.

El dirigente anunció que “en enero cuando asumamos nuestros cargos, daremos un giro a lo que ha sido la gestión del Colegio en este tiempo, vamos a reforzar nuestra autonomía del Gobierno y de los partidos políticos, creemos que ello ha sido una debilidad durante este período. Vamos a reforzar la capacidad movilizadora del Gremio, ya que hay muchos temas urgentes que no están siendo abordados por las autoridades, creemos que el profesorado debe activarse”.

Según remarcó, “está el tema de los SLEPS que hemos visto su desastre, el agobio laboral docente y la carrera docente, la violencia que desde hace unos días tenemos el caso dramático de un profesor polifracturado por un estudiante en San Ramón, todas temáticas que no pueden quedarse sólo en la retórica como hasta ahora ha sido. Nosotros queremos abordarlos con profundidad y seriedad para que efectivamente haya soluciones reales y concretas”.

Consultado respecto a los SLEP, Mario Aguilar sostuvo “creemos que los SLEPS han fracasado por algo que dijimos desde el inicio, cambia quien administra el modelo, pero el modelo sigue siendo el mismo y anticipamos que eso fracasaría y está fracasando. Los Sleps requieren cirugía mayor, no cambios cosméticos o cambios menores, son reformas estructurales que necesita el sistema y creemos que el Estado debe hacerse cargo de la Educación Pública”.



Respecto al acuerdo de negociación de la actual dirigencia nacional de la deuda histórica, el agobio laboral, entre otros, “a nosotros nos parece que esos compromisos son insuficientes, eso que se negoció no es lo que realmente el profesorado necesita y lo veremos en Directorio y en Asamblea Nacional próxima, pediremos que sean soluciones reales y no parciales como las que están en esa carta”.

Sobre la posibilidad de ir a paro, el líder gremial aclaró que “el paro es la última instancia, llegaremos a la movilización cuando se hayan agotado las instancias de diálogo, vamos a conversar con la autoridad, con el ministro, con el Parlamento, es decir, con todas las instancias buscando soluciones, si esas soluciones no llegan, por supuesto que el camino es la movilización y si llegamos a eso, los vamos a hacer en serio, como lo hicimos el 2019 con 51 días movilizados”.

Sobre la situación del SLEP de Atacama y la opción de continuar en paro Aguilar sostuvo “la información que tengo es que no están las condiciones para regresar a clases el lunes en Atacama, los colegas están muy molestos porque lo que se había comprometido por parte del Mineduc, no se estaría cumpliendo. Hay malestar.”

En su primer punto de prensa como presidente electo del Colegio Nacional de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar estuvo acompañado por parte de las y los dirigentes electos como son Patricia Muñoz al Directorio Nacional; Rosa María Montecinos electa para el Metropolitano; Jocelyn Espinoza reelecta en La Cisterna y Carlos Tapia electo en el comunal Ñuñoa.