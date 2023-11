Conferencia científica Internacional convertirá a la Patagonia en la capital de la astronomía mundial y realizará actividades con la comunidad

Open Problems in the Astrophysics of Gas Giants (OPAGA) es el nombre de la conferencia organizada por el Instituto Milenio de Astrofísica MAS, con la colaboración con la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI, que reunirá a expertos de todo el mundo que se dedican al estudio de mundos gaseosos que superan con creces la masa de Júpiter, que, aunque son encontrados con cierta regularidad, aún esconden misterios que los científicos desean desentrañar.

Aunque se han encontrado, y confirmado como tales, más de 5.000 exoplanetas, esta área de la astronomía no tiene tan larga data. Fue recién en 1995 cuando el astrónomo suizo Didier Queloz y su supervisor de tesis Michel Mayor descubrieron un planeta orbitando a una estrella que no era nuestro Sol, pero tenía características similares. Se trata del Planeta Dimidio​, orbitando la estrella Helvetios, dos nombres que fueron asignados a estos objetos a través del concurso NameExoWorld de la Unión Astronómica Internacional (IAU) en 2015, pero que son conocidos entre la comunidad científica como 51 Pegasi b y la estrella 51 Pegasi, precisamente por estar en esta constelación a 50 años luz de la Tierra. Estudios posteriores han concluido que Dimidio o 51 Pegasi b sería un planeta gaseoso, tipo Júpiter caliente.

Este hito, que marca un antes y un después en el estudio de planetas extrasolares y en la astronomía en general, le valió en 2019 el Premio Nobel a Queloz y Mayor, por lo que no es raro que el primero sea una de los principales oradores invitados de la conferencia “Problemas abiertos en la astrofísica de los gigantes gaseosos” (Open Problems in the Astrophysics of Gas Giants), OPAGA, por sus siglas en inglés, que a principios de diciembre reunirá a científicos de todo el globo que se dedican a esta dinámica y pujante área de la ciencia astronómica.

OPAGA, que se desarrollará entre el 4 y el 8 de diciembre en Puerto Natales, se enmarca en la conmemoración de los 10 años del MAS, institución que cuenta con un grupo numeroso de investigadores e investigadoras que se dedica al descubrimiento y caracterización de nuevos planetas, entre los que los gigantes gaseosos juegan un papel fundamental.

“Aunque ya han pasado casi 30 años desde que se descubrió el primer planeta gigante, descubrimiento que marcó el comienzo de la ciencia exoplanetaria, ese hecho generó también grandes desafíos a la comprensión de cómo se forman estos planetas. Actualmente, con miles de descubrimientos más, aún no tenemos respuestas a preguntas básicas como dónde y con qué mecanismo se forman, porqué sus órbitas son tan distintas a las de otros planetas gaseosos como Júpiter y Saturno, cuál es su composición interna, si tienen o no un núcleo rocoso, entre otras interrogantes. Abordar estas preguntas es precisamente el objetivo de OPAGA: convocar a investigadores expertos en el área y discutir acerca de los retos actuales que enfrentamos para entender el origen y evolución de esta clase de planetas tanto en el Sistema Solar como en otras estrellas”, explica Cristóbal Petrovich, investigador joven del MAS, quien junto a los también científicos del instituto, su director Andrés Jordán y Rafael Brahm (investigador joven MAS y profesor en la Facultad de Ingeniería y Ciencia UAI), son los organizadores principales de este evento.

Preguntas que no sólo son relevantes de desentrañar para quienes estudian los exoplanetas, sino también para todas las áreas, por el papel fundamental que estos juegan en los sistemas planetarios. “Siendo los planetas más grandes, los gigantes gaseosos determinan la evolución de un sistema planetario en su conjunto. Así, la historia de los planetas menores y rocosos como la Tierra, incluyendo sus propiedades que promueven la habitabilidad, dependen fuertemente de lo hagan los planetas gigantes”, agrega Petrovich, quien también es académico del Instituto de Astrofísica UC.

Ciencia al fin del mundo

Aunque Puerto Natales no es una ciudad en la que comúnmente se realicen eventos de esta envergadura, que además reúnan a expertos de renombre mundial en un área específica de la ciencia -ya que además de Queloz, serán parte de OPAGA científicos como Eugene Chiang (UC Berkeley) astrofísico teórico que propuso modelos de formación de planetas gigantes y Jonathan Fortney (UC Santa Cruz), reconocido por sus modelos de interiores y atmósferas de planetas gaseosos, entre muchos otros– la elección de esta zona del sur del país responde a la intención de MAS de descentralizar el conocimiento científico y llevarlo también a zonas extremas.

“Desde el MAS tenemos interés en llegar con actividades relacionadas a la astrofísica a zonas del país alejadas de los circuitos usuales. Hemos impulsado actividades de difusión en zonas extremas, y desde el 2022 hemos desarrollado un vínculo especial con la región de Magallanes a través de nuestra participación en el Festival Ácrux. La realización de OPAGA es el siguiente paso en la consolidación de nuestro vínculo con Magallanes. Discutiremos los últimos avances en el estudio de exoplanetas gigantes junto a un grupo que incluye algunos de los más importantes líderes mundiales en la materia, trayendo ciencia y científicos del mejor nivel a la región” explica Andrés Jordán, director del MAS y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Es por esta razón que el centro es parte de la organización del Festival de Astronomía y Poesía Ácrux, con el que nuevamente este año la región de Magallanes se empapará de astronomía, ahora en el marco de OPAGA.

En este contexto se realizarán importantes acciones de vinculación con la comunidad local, incluyendo una charla del Premio Nobel en el Teatro Municipal de Punta Arenas el viernes 8 de diciembre.