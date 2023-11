Consejero Regional y la sentida necesidad de un punto de aterrizaje para helicópteros en Tierra del Fuego

¿Qué pensaría usted si observa un helicóptero aterrizando en medio de la calle a metros de las casas? Increíblemente, esta es una situación que los habitantes de Porvenir han visto en más de una ocasión, ya que ante la falta de un espacio destinado para esos efectos, las aeronaves que acuden a situaciones de emergencia médica, han debido descender en la vía pública, para no perder ni un minuto de valioso tiempo.



Preocupante es la situación para el consejero regional por la Provincia de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, quien ha venido planteando como una sentida necesidad habilitar puntos de posada estratégicos, no solo en la capital fueguina, sino que en distintos puntos de la isla, situación que parece estar llegando a buen puerto.



«Hemos manifestado al interior del Consejo Regional de forma reiterada nuestra preocupación como fueguinos de contar con un punto de posada para helicópteros cercano al hospital de Porvenir, centro asistencial que requiere las mejores condiciones para aéroevacuaciones, y hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la Dirección de Aeropuertos de nuestra región, quienes están trabajando en la generación y habilitación de un espacio cercano al recinto médico que brinde esta solución, así como en otros sectores estratégicos de la isla de Tierra del Fuego que son fundamentales en caso de emergencias”, destacó el consejero y presidente regional del Partido Radical.



Explicó Cárdenas que la respuesta enviada por la dirección respectiva, da cuenta que se están realizando las gestiones necesarias tanto con la V División de Ejército como también con el Departamento de Atención Prehospitalaria, para analizar una inversión en un espacio en que existe un antiguo punto de posada, sin pavimentar, cercano al Casino de Oficiales del Destacamento Motorizado N°11 “Caupolicán”, lugar que permitiría no solo apoyar la función asistencial vinculada al hospital, sino además contar con capacidad para operaciones de aeronaves multipropósito en beneficio de la comunidad, como sería material del tipo Super Puma/Super Cougar, Black Hawk o similares. Tal posibilidad implicaría que la custodia y operación del punto de posada quedarían a cargo del Ejército.



Para el representante de los fueguinos en el Core, es de suma relevancia poder concretar esta iniciativa, que implicaría la construcción una losa de hormigón, de 30 metros cuadrados de superficie, diseñada para operaciones diurnas y dotada de pintura de señalización, además de un Cataviento, la habilitación de un área de estacionamiento para ambulancias u otros vehículos de apoyo, conectada con el camino interior de acceso al recinto, entre otras mejoras.



Foto aterrizaje: Vía X @cesar_quezada