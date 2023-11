Diputada por Magallanes Javiera Morales solicitó un estudio para regular la tarifa aérea del tramo Punta Arenas y Puerto Williams

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2024, la diputada Javiera Morales pidió que la Junta de Aeronáutica Civil elabore un informe que sea despachado a los parlamentarios y al Ministerio de Transportes, para que este último formule propuestas para abordar el precio de los pasajes entre Punta Arenas y Puerto Williams que sean comprados por las Delegaciones Presidenciales de la región.

“Puerto Williams depende del transporte aéreo para trasladarse de forma rápida y cómoda a Punta Arenas, servicio que solo es entregado por una empresa. Si bien los habitantes tienen subsidiado algunos tramos para viajar, a medida que suben los precios de los pasajes, el subsidio se achica y cada vez alcanza para menos, es por ello que pedimos un estudio para que se evalúen otras alternativas de cómo regular ese tramo”, indicó la diputada.

Además, agregó que “finalmente es la delegación provincial de Antártica Chilena la que tiene que pagar como si fuera un particular para acceder a los pasajes que luego son entregados a los habitantes. La empresa no hace ningún tipo de distinción al tratarse del Estado y tampoco considera la particular lejanía de isla Navarino con el resto de las otras ciudades”.

En detalle, se mandató vía indicación a la Ley de Presupuesto que la Junta de Aeronáutica Civil realice un informe de evaluación sobre la competitividad tarifaria en dicha ruta aérea, para entregárselo a la comisión especial mixta de Presupuesto y al Ministerio de Transportes. Luego, la cartera tiene seis meses para elaborar una propuesta para evitar que continúe el daño patrimonial al Estado en la compra de pasajes en dicha ruta.

“Aquí estamos hablando de recursos públicos que se utilizan para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Puerto Williams, para que puedan desplazarse durante el año, y no puede seguir al arbitrio del precio de la oferta y la demanda. Utilizaremos todas las facultades que tiene el Estado para construir mejores soluciones en un tema tan esencial para Magallanes como es la conectividad”, concluyó la parlamentaria.