Doctora Lidia Amarales, especialista en Salud Pública, recomienda adoptar medidas preventivas ante aumento de casos de Covid-19

– La especialista en salud pública, Dra. Lidia Amarales, recordó que el SARS-CoV-2 se comporta como un virus endémico. Además, advirtió que, si bien los casos en la actualidad no alcanzan la gravedad del inicio de la pandemia, de igual manera puede generar complicaciones al presentar Covid prolongado.

En las últimas semanas se ha registrado un incremento en los casos de Covid-19 e incluso se han triplicado en comparación con igual fecha del año pasado, según los datos del Ministerio de Salud. Ante ello los especialistas recomiendan tener al día las vacunas, utilizar mascarilla en caso de sospecha de contagio y frente al inicio de sintomatología testearse, y reforzar el lavado de manos.

Según indicó la médica broncopulmonar infantil Lidia Amarales, profesora asociada de la Universidad de Magallanes y subdirectora académica del Centro Asistencial Docente e Investigación CADI-UMAG, que, si bien la enfermedad en general se presenta menos grave que al inicio de la pandemia, «este es un cuadro clínico multisistémico, con un proceso de inflamación multisistémica, que es lo que lleva a la gravedad y en ocasiones a la muerte. Lo que hemos visto en la evidencia internacional y en el país, es que el cuadro de COVID deja secuelas en un porcentaje de la población, denominado COVID prolongado, que es persistencia de sintomatología más allá de tres meses y que no está relacionado con la gravedad del cuadro».

En el CADI-UMAG se están desarrollando dos proyectos investigativos en relación al COVID prolongado y según la especialista, lo que se ha encontrado es «quienes mantienen sintomatología, que puede ser neurológica, respiratoria, de salud mental y otras secuelas, no tiene directamente relación si tuvo o no tuvo un cuadro grave. Por lo tanto, siempre es una enfermedad que no solo puede producir una infección, en ocasiones severa, sobre todo en personas de riesgo, sino que puede dejar secuelas como es el long COVID, que son secuelas que son difíciles de tratar y muchas veces muy persistentes».

Amarales recordó que el SARS-CoV-2 no es un virus estacional: «la evidencia dice que no está relacionado con las épocas de frío, como son las características de los virus respiratorios, que claramente están relacionados con las épocas de invierno. Es un virus que circula al unísono tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, estando en estacionalidades totalmente diferente».

Al respecto añadió que al comportarse como un virus endémico las personas deben acostumbrarse a convivir con él y reforzar la vacunación y la prevención para evitar enfermarse gravemente

«Ya vimos que ha habido un aumento de contagios. Y en la última semana el incremento ha sido de 5% en relación a la semana anterior. Lo más probable es que esta tendencia siga en aumento porque esa es la manera en cómo se comporta’, advirtió.

Frente a esta realidad, Amarales enfatizó que lo más importante es la vacunación a todas las personas que ya han tenido una vacunación de más de un año. Además, que las recomendaciones ante este escenario, es adoptar medidas de cuidado personal, sobre todo en el caso de las personas sintomáticas es fundamental el uso de mascarillas y lavado de manos. Aquellas inmunocomprometidas o adultos mayores o con factores de riesgo deben usar siempre mascarillas en lugares públicos y de alta circulación.

«Este virus se comporta epidemiológicamente como cualquier cuadro contagioso viral, que tiene aumento de casos a través del tiempo, que van a depender, por supuesto, de las tasas de vacunación que tenga la población. Lo que se está evidenciando con el virus de COVID-19 hasta ahora es que no está relacionado a la estacionalidad, porque claramente está aumentando el número de casos, tanto en el hemisferio norte, que están en otoño, inicio de invierno, como en el hemisferio sur, Chile, que estamos en primavera, inicio de verano. Por lo tanto, no tiene las características de los virus respiratorios, como la influenza, parainfluenza, sincicial, que claramente son estacionales. Este es un virus que se comporta como un virus que no tiene relación con las estaciones, ni con los meses fríos».

Respecto de la relevancia de la vacunación, la académica de la UMAG enfatizó que es fundamental “porque claramente la vacunación ha cambiado el rumbo de esta enfermedad. Ha disminuido la incidencia y ha disminuido la gravedad y por lo tanto la mortalidad”.

Lidia Amarales recordó que “las medidas personales son importantísimas frente a una persona que esté sintomática de cualquier cuadro viral. Hay que hacerse el examen de PCR o antígeno en cualquier centro de salud de la red asistencial de Chile, usar mascarilla de manera obligatoria cuando se está sintomático y el aislamiento si claramente se hace el diagnóstico de COVID.