En 80 días se han reducido los tiempos de espera para una intervención quirúrgica en Magallanes

En el marco de la estrategia nacional de recuperación de cuidados y disminución de tiempos de espera, el Sector Salud de Magallanes entregó un balance de la reducción de tiempos de espera en el territorio; actividad desarrollada en el Hospital Clínico de Magallanes, que contó con la participación del Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, del Vocero de Gobierno, Andro Mimica y de autoridades, directivos y profesionales del sector.

Después de realizar un recorrido por pabellones del recinto y sostener una reunión con el equipo quirúrgico y diversos profesionales , el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, señaló que la salud para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es una prioridad, quedando de manifiesto en su última cuenta pública y en la presentación de la Ley de Presupuesto 2024, en donde en términos monetarios, el ítem de salud es el que más incrementa. “En el último año se han reducido en ochenta días los días de espera para intervenciones quirúrgicas, que representa un 25%. Y esta reducción no se ha dado por arte de magia, acá se han inyectado recursos, se han extendido los horarios de atención, ha habido una mayor coordinación también en la red asistencial, y por lo mismo, estamos acá para relevar el trabajo y agradecer el esfuerzo y dedicación de todo el cuerpo médico, del personal administrativo, de todas las trabajadoras y trabajadores de salud, porque están brindando un servicio que es sumamente importante”.

La Seremi de Salud Francisca Sanfuentes indicó que, “los tiempos de espera se reflejan en un indicador que se denomina mediana de días de espera, y este se ha reducido en forma importante en nuestra región si evaluamos lo que ha sucedido durante el último año. Esto significa que más de la mitad de las personas que están esperando por una cirugía ingresaron este mismo año 2023 a la lista de espera, tienen menos de un año de espera. Y eso también refleja un esfuerzo que no solo tiene que ver con los equipos médicos, sino con en todos los equipos de apoyo, de farmacia, de insumos, de enfermería y después todo lo que significa el trabajo de rehabilitación y de recuperación, que también se desarrolla en el establecimiento, para que finalmente las personas puedan ver resuelto su problema de salud”.

Profundizando en este tema, la subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, Dra. Paola Balcázar, comentó que, en julio del año 2022, el Ministerio de Salud mandató a los Servicios de Salud a adherirse al compromiso de gestión para la reducción de Listas de Espera comprendidas entre 2017, 2018, 2019 y primer trimestre de 2020, gestión que a nivel local en lo que respecta a lista de espera quirúrgica ha alcanzado con creces el desafío, considerando que, a septiembre del año en curso, del total de la lista de espera el 55.8% de esta corresponde a casos del año 2023, un 30% a casos del 2022, un 11.3% al año 2021, y solo un 2% corresponde a lista de espera de años 2020, 2019 y 2018.

“Desde el Servicio de Salud, destacamos el trabajo que se ha hecho desde el Hospital Clínico con la resolución de los tiempos de espera, que antes se llamaban listas de espera, ahora uno habla de tiempos de espera dignos y en los cuales, se ha visto una reducción importante en cuanto consulta nueva de especialidad, pero también a la lista de espera quirúrgica; como Servicio de Salud estamos trabajando para resolver los tiempos de espera con una mirada territorial, porque comprendemos que la lista de espera se concentra en el Hospital Clínico, pero también tenemos pacientes que están esperando consulta de especialidad o procedimientos quirúrgicos en Porvenir, Natales y Puerto Williams y eso se ha trabajado a través de rondas programadas desde las especialidades del Hospital Clínico y también rondas de profesionales que vienen de otras regiones”, acotó la subdirectora.

Relevando el rol que le cabe al Hospital Clínico de Magallanes como principal establecimiento de salud de la región y las diversas estrategias implementadas para lograr cerca del 50% de reducción de las listas de espera hasta el 2022, el Dr. Paulo Carrasco, anestesista jefe del CR. de Anestesia y Pabellón, indicó que, “este año ha habido un importante incremento en el número de cirugías totales, alrededor del 20% en relación al basal que es nuestro punto corte que es prepandemia y para ello, se han desarrollado estrategias, entre ellas se han logrado horarios de extensión, lo que ha permitido aumentar la capacidad de resolución semanal; mejora en la utilización de los pabellones disminuyendo la tasa de suspensión que estaba alrededor del 10% y nos estamos acercando al estándar ministerial recomendado que es del 7%; y otra línea que ha permitido mejorar los números y finalmente dar una atención más oportuna a los pacientes, es la disponibilidad de mayores recursos humanos en varias áreas, la creación de una unidad de prequirúrgico formal, la posibilidad de que cirujanos en las especialidades en las que tenemos brechas puedan desarrollar su actividad con personal nuestro y dar satisfacción a las necesidades quirúrgicas de los pacientes”, concluyó.

Al respecto, Ricardo Contreras, director del HCM, destacó el trabajo de los equipos reconociendo la existencia de brechas en el recurso de cirujanos especialistas. “Hay especialidades médicas en este establecimiento que presentan brechas. Hay esfuerzos permanentes para poder contar con más profesionales médicos en el hospital y uno de esos esfuerzos, significa procesos de especialización. Es en ese contexto, que durante el próximo año llegarán cinco médicos especialistas y esto va a permitir mantener la actividad y focalizar esfuerzos en aquellas especialidades, como traumatología, que concentran el mayor volumen de demanda”, señaló.

Consignar que la ocasión, brindó el marco para que dos usuarias entregaran su testimonio respecto de su experiencia en espera de una cirugía y tratamiento. Javiera Pineda, indicó que a fines de julio se fracturó la muñeca derecha, por lo cual tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica. “Fue más o menos complicado y me tuvieron que operar. Me colocaron una placa para estabilizar y unir los huesos, y estuve harto tiempo inmovilizada. Lo que realmente destaco es todo el proceso de rehabilitación que tuve en el hospital. La verdad me he encontrado con un equipo de profesionales súper bueno y súper buenas personas”.

De igual forma, Camila Levicoy manifestó que, “yo me caí, me lesioné, me corté los tendones del dedo anular y dedo medio. La cirugía fue para volver a unir estos tendones. Fue un proceso rápido porque me lesioné a principios de julio y a las dos semanas tuve la operación ambulatoria para la reconstrucción”, resaltando que esto le permitió recuperar la movilidad de los dedos y volver a su vida normal.