Funcionarios del Ministerio de Educación agrupados en ANDIME anuncian paro de 48 horas para el 15 y 16 de noviembre



La Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Educación

(ANDIME) luego de desplegar una importante Jornada Nacional de Paro de

Advertencia el lunes 6 de noviembre, recibió por escrito la respuesta del Ministro de

Educación, Nicolás Cataldo, la cual fue rechazada por la Asamblea Nacional

extraordinaria de dirigentes y dirigentas regionales, realizada el pasado 9 de

noviembre.

La instancia sindical determinó que, la respuesta de la autoridad no resuelve

ninguno de los tres puntos presentados por la asociación -Concurso de

Promoción, Traspaso de Auxiliares a Administrativos y Disminución de

Brechas Salariales- por las siguientes razones:

● Es un retroceso respecto de lo que se estaba negociando durante los últimos

cinco meses en las mesas técnicas.

● Inexistencia de un cronograma y calendarización del proceso.

● Disminuye la cantidad de funcionarios y funcionarias que mejorarían sus

remuneraciones.

● No asegura que se ingrese en la discusión 2023 del Presupuesto para que se

implemente en 2024.

Es por ello que la movilización ascendente seguirá su trayectoria mientras el

Ministerio de Educación no entregue una respuesta satisfactoria, que respete lo

acordado y se comprometa de manera genuina a avanzar en carrera funcionaria,

con los siguientes elementos:

● Promoción: Calendarización y cronograma de hitos para ingresar la

propuesta a Dipres y a la discusión del Presupuesto Mineduc 2024.

● Brechas Salariales: Mantención de la cantidad de funcionarios y funcionarias

inicialmente informados que se beneficiarían con la mejora.

● Traspaso de Auxiliares a Administrativos: Que se materialice formalmente en

lo que resta del año 2023.

En ese marco los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación

desplegarán dos jornadas de Paro Total de Actividades Laborales los días

miércoles 15 y jueves 16 de noviembre en todas las oficinas a lo largo del país.

Cabe destacar que Andime en el Paro de Advertencia del 6 de noviembre tuvo una

adhesión aproximada de un 95 por ciento.

Con organización y unidad sindical seguiremos avanzando en la lucha por carrera

funcionaria, para responder a los desafíos del sistema educativo para el resguardo

del derecho a la educación.

Directorio Nacional

Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de

Educación