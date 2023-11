Funcionarios del Servicio del Patrimonio Cultural se movilizan por demandas que no han sido cumplidas por el gobierno

Los funcionarios de los gremios del Patrimonio, dirigieron una carta al Presidente de la República este 6 de noviembre que dice textualmente lo siguiente:

Santiago, 06 de noviembre de 2023.

SEÑOR

GABRIEL BORIC FONT

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE

PRESENTE.

Estimado Señor Presidente:

Junto con saludar cordialmente, las y los trabajadores del Servicio Nacional del

Patrimonio Cultural, recurrimos a Ud., como primera autoridad política del país, para

solicitar con nuestra mayor convicción, su voluntad e instrucción para autorizar los

recursos necesarios en el presupuesto institucional 2024, con el objetivo de que se

puedan implementar los acuerdos laborales suscritos y gestionados por las y los

ministros y autoridades nombradas por su Gobierno en el Ministerio de las Culturas, las

Artes y el Patrimonio y en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.



Se trata del Acuerdo Marco firmado en julio del año 2022 y que no tuvo materialización ni

financiamiento en el presupuesto 2023, luego de lo cual durante el presente año, las Asociaciones

de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ANFUPATRIMONIO

Y ANATRAP, presentamos en un trabajo conjunto con la autoridad, en la instancia establecida

como Mesa del Acuerdo Marco, una propuesta mínima de mejoras año 2023 por cinco meses (220

millones) y una mejora 2024 (2.000 millones), focalizada en las y los funcionarios más

postergados y en muy malas condiciones laborales y con brechas remunerativas.



Hasta este momento nos encontramos en un grave conflicto laboral y político porque el

Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y la Subdirección de Racionalización y Función

Pública, no han autorizado que estas mejoras laborales establecidas en acuerdos formales con las

autoridades del sector cultura y patrimonio, tengan el correspondiente financiamiento en el

Presupuesto 2024, subtítulo 21, que se tramita en estos días en el Congreso Nacional. Su gobierno

Señor Presidente está desconociendo en los hechos, los acuerdos firmados formalmente con las

organizaciones sindicales que representan a las y los trabajadores del patrimonio cultural. El

Ejecutivo por segunda vez nos cierra la puerta y nos obliga a resolver un problema laboral en el

ámbito legislativo.



Nuestro Servicio vive un proceso de implementación de la nueva institucionalidad cultural, a partir de la transformación de la ex Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM en

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural con la ley 21.045/2017-, proceso que sufre un severo

atraso institucional como arrastre de la administración anterior entre 2018-2022, hecho que incide

y afecta también las condiciones laborales de las y los funcionarios. No obstante, las y los

trabajadores, tenemos un alto compromiso y responsabilidad con el fortalecimiento del Servicio,

en el marco de la nueva institucionalidad, con el fin que el Estado de Chile pueda garantizar el

patrimonio cultural como un derecho a la ciudadanía y a las comunidades, actuando

descentralizada, desconcentrada y regionalmente, en cada uno de los territorios que expresan la

gran diversidad cultural y patrimonial de nuestro país. En lo presupuestario, si no se dispone de

los recursos necesarios para concluir la consulta indígena previa, se pone en riesgo también la

materialización de una nueva ley del patrimonio que consagre la soberanía patrimonial de las

comunidades y al patrimonio como un derecho.



Señor Presidente, si la cultura ha sido tradicionalmente un ámbito no valorado cuando se

asignan los recursos públicos, el patrimonio cultural lo ha sido aún más, sufriendo una

postergación histórica en las leyes de presupuesto. Y las y los trabajadores del patrimonio hemos

sufrido en carne propia esa postergación. Por eso nuestra esperanza renació cuando su Programa

de Gobierno estableció como meta que, durante su mandato presidencial, el presupuesto del

sector cultura y patrimonio crecería de un 0,37% a un 1% del presupuesto fiscal total. Y en un

gobierno progresista y de transformaciones sociales, pensamos y seguimos pensando, que parte

importante de los nuevos recursos debieran estar destinados a resolver esta inequidad, injusticia,

discriminación y postergación de las y los trabajadores del patrimonio.



Es por esta razón fundamental que el trato económico y laboral hacia el sector del

patrimonio, no se puede asimilar o comparar con otros sectores o ámbitos de la

administración del Estado. Requerimos de un trato distinto y para ello apelamos a su

voluntad y decisión política.



Estimado Presidente, conocemos su sensibilidad e interés por la cultura y el patrimonio,

sector donde desde 1990, con muy pocos recursos, hemos avanzado mucho como país y como

Servicio, desde Arica a Magallanes, en las políticas, planes y programas efectivos, reales y directos

con las comunidades y la ciudadanía de todo Chile y en todos los ámbitos: del libro y la lectura,

de la alfabetización digital, en los espacios culturales democráticos abiertos y gratuitos que

constituyen nuestras bibliotecas públicas, archivos y museos; en las plataformas digitales, en los

sitios virtuales y en las bibliotecas digitales; en la protección y fiscalización del patrimonio; en el

trabajo con los cultores del patrimonio inmaterial, con los pueblos y las comunidades indígenas,

en la atención y registro de los derechos intelectuales, en la gestión, investigación, conservación

y difusión del patrimonio, en los sitios del patrimonio mundial y sitios de memoria. En la inversión

de nueva infraestructura patrimonial como museos y bibliotecas. Las y los trabajadores nos hemos

esforzado al máximo en una tarea hermosa que nos convoca y que amamos.



Todo este avance, que se expresa en un servicio de calidad a nuestras comunidades y a la

ciudadanía, ha sido y es posible gracias al esfuerzo, compromiso y gestión de las y los trabajadores

del patrimonio, donde muchos son sobreexplotados por el Estado al cumplir con funciones y

responsabilidades que superan por lejos, el valor de su trabajo mal remunerado. Dicho de otro

modo, tenemos una sobreproductividad laboral no reconocida por el Estado y las autoridades

económicas. Y las demandas que hemos planteado y por las que estamos luchando, se focalizan

en aquellos y aquellas que se encuentran en las peores condiciones y son los más postergados.



Señor Presidente, hacemos un exigente llamado a Ud. y a su Gobierno, a

considerar políticamente lo que hemos planteado y a hacer efectiva su voluntad para

otorgar los recursos necesarios en el Presupuesto 2024 que se tramita en el Congreso

Nacional para que se pueda implementar el financiamiento de un Acuerdo laboral

pactado con las organizaciones que representan a las y los trabajadores del Servicio

Nacional del Patrimonio Cultural.



Se despiden atentamente, confiados en que nuestras palabras y petición tendrán una buena

acogida de su parte,



DIRECTORIOS NACIONALES

ASOCIACIONES NACIONALES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

ANFUPATRIMONIO Y ANATRAP.»