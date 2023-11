GASCO Magallanes apoyó la realización de Regata CEDENA en Puerto Williams

Entre el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de noviembre se realizó una nueva versión de la Regata CEDENA en Puerto Williams en la que decenas de estudiantes navegaron por el canal Beagle, en una competencia que se desarrolló en el contexto del 70 aniversario de la comuna de Cabo de Hornos.

Eduardo Cruz, Director de la Escuela Náutica CEDENA de Puerto Williams, dijo que “la náutica en nuestro país está considerada un deporte de elite, y lo que hacemos nosotros es abrir las puertas a todas las personas”. Con presencia en Cabo de Hornos desde 2013, Cruz destacó la alta participación de mujeres en la Escuela Náutica la que alberga a niños desde 7 a 18 años.

“Lo que más me motiva de trabajar con niños es que para ellos no existe lo imposible. Ellos están constantemente superándose a sí mismo, perdiendo el miedo”, hizo hincapié el Director agregado que “quiero darle las gracias a GASCO porque siempre han creído en nosotros, no han dudado e aportar. Se han dado cuenta que es super transparente lo que hacemos, que su auspicio va en directo beneficio de los niños”.

Marissa Maurin, Presidenta Federación Chilena de Navegación a Vela dijo que “el ímpetu, la fuerza, las garras que tienen estos niños no se ven en otros lugares del país. El querer navegar con estas condiciones, hace frio, salen mojados a navegar las laseristas, y están felices.”

Maurin explicó que “la vela, aparte de ser un deporte, tiene muchos valores: el trabajo en equipo, la tolerancia, la perseverancia, superación de la frustración, tiene muchos valores que van implícitos pero sumados a estas condiciones son mucho más potentes”.

En tanto, Marcos Montalbetti, reserva naval, ex capitán de corbeta y juez de regata destacó que “la vela es una forma de vida donde tu aprendes a ser responsable de ti mismo, a tomar decisiones, a preocuparte de los demás.”

Paula Cabrera, estudiante de 12 años, dijo que “la regata bastante helada, la pasamos bien, haciendo amistades que van a durar para toda la vida”. En el certamen compitieron las categorías Optimis, Láser y Jota 24.

La actividad, organizada por la escuela náutica CEDENA, contó con el respaldo de GASCO Magallanes, la Armada y la Federación de Vela Chilena.