Gremio de Empresarios turísticos de Torres del Paine se opone a establecer una tasa de impuesto de 1% al alojamiento de los turistas extranjeros

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, expresó su firme desacuerdo con la propuesta que se publicó el miércoles de esta semana de establecer una tasa del 1% al alojamiento de turistas extranjeros, con la intención de destinar recursos a la promoción turística.

La gerente de HYST, Sara Adema Yusta, destaca que esta iniciativa aparece en un momento en el que aún no se han alcanzado los niveles de visitas pre-pandemia, y que cualquier aumento en las tarifas perjudicaría la llegada de turistas a Chile, y por consecuencia a Magallanes.



«Como gremio, no respaldamos ningún tipo de impuesto que se aplique a los turistas que nos visitan, independientemente de la denominación que este tenga. Somos un sector que necesita reactivarse, y cualquier imposición de tasas a nuestros visitantes solo evitará su llegada», comentó la ejecutiva de la asociación.

Agregó que «Es imperativo que se reconozca el verdadero aporte que nuestro sector realiza a la economía, y que se duplique la inversión necesaria para potenciarnos. No obstante, no permitiremos que esta responsabilidad se traslade al visitante. Instamos al Gobierno a que en su rol destine los recursos necesarios para reactivar el turismo, este sector tiene sin duda un gran potencial y fue una de los más golpeados tras la pandemia, ¿de qué manera podremos reactivarnos si no se inyectan los recursos necesarios para promoción?, ha sido el sector privado con iniciativas particulares quienes han aportado en la promoción internacional, logrando mantener la imagen país internacionalmente».



“Es importante señalar que, como HYST, no compartimos esta propuesta, que tampoco es avalada por ninguno de nuestros asociados”, puntualizó.

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos reitera su compromiso con la reactivación del sector y espera entablar un diálogo constructivo con las autoridades para encontrar soluciones que impulsen el turismo sin imponer cargas adicionales a los visitantes internacionales