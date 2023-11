«Hay que mejorar sustancialmente la gestión pública» | Principales resoluciones del 32° Congreso del Partido Socialista

“Creemos fundamental, en el período que resta a nuestro Gobierno, mejorar sustantivamente la gestión pública y de sus servicios, así como también la relación con la ciudadanía, ya que ahí se juega la posibilidad de proyección y credibilidad de nuestro proyecto histórico”.



Esa es una de las conclusiones dadas a conocer del XXXII Congreso del Partido Socialista de Chile, “Carlos Lorca Tobar”, realizado hace unos días, añadiéndose que la colectividad “forma parte de la alianza de Gobierno” y que esa participación “nos compromete a avanzar en hacernos cargo de las principales demandas ciudadanas”.



En un comunicado con las conclusiones del evento del PS, se enfatizó que “apoyamos con convicción al actual Gobierno, cuyo programa de reformas busca avanzar en mejorar la calidad de vida de las y los chilenos en temas que no pueden seguir esperando, como: pensiones dignas, seguridad pública y social, la calidad y cobertura del sistema de salud, la vivienda digna, la reactivación de la economía y la creación de empleo”.



Se estableció que “somos un partido que ha ganado cada vez más influencia al interior del sistema político, lo que implica asumir una enorme responsabilidad histórica para el devenir de la sociedad chilena. Hoy podemos decir que tenemos una importante representación, con liderazgos relevantes en el Ejecutivo, el Parlamento, y también en el mundo social y sindical, cuyo sello ha sido el apoyo irrestricto al Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.



Lograr alianza desde la DC al PC



En esa línea, el Congreso del PS estableció que “nos debemos ocupar en ampliar y fortalecer la coalición que sustenta al Gobierno”.



Y en lo concreto, de cara a las elecciones municipales y de gobernadores del próximo año, se señaló que “impulsaremos un acuerdo electoral amplio que vaya desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista y sume a todas aquellas fuerzas sociales que compartan la perspectiva de un estrategia de desarrollo nacional justo y democrático, en la perspectiva de un Estado Social y Democrático de Derecho”.



“En el contexto de las próximas elecciones municipales y regionales, buscaremos construir los más amplios acuerdos, en particular llevando candidaturas únicas en todos los cargos unipersonales que representen el espíritu de los señalado anteriormente y sin exclusiones, promoviendo mecanismos participativos y transparentes como las elecciones primarias que permitan presentar las mejores candidaturas” se dijo que en comunicado de conclusiones del evento de las y los socialistas.



“Como socialistas no aprobaremos cualquier texto”



En cuanto al proceso constitucional en curso, en el comunicado del PS se reconoció que “las derrotas sufridas el 4 de septiembre de 2022 y el 7 de mayo 2023 han sido feroces para nuestro Gobierno y cada uno de los partidos que lo apoyamos”.



Y frente a ese se sentenció que “nos ha faltado un proceso de autocrítica mayor y debemos tomar una decisión racional y razonable frente a la posibilidad de que fracasemos por segunda vez”. Eso en cuanto a la nueva propuesta que está saliendo del actual Consejo Constitucional, marcada por las tesis de la extrema derecha y la derecha.



De allí que para el PS “la derecha pretende establecer una mirada de minoría, conservadora y que no es comprensiva de la realidad de la mayoría del país, consagrando un modelo de mayor inequidad que el actual”. En ese camino se advirtió: “Como socialistas no aprobaremos cualquier texto y no retrocederemos en los derechos y avances en justicia social que tanto nos ha costado ganar en las gestiones de los gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría y durante el actual Gobierno del Presidente Boric”.



Sobre cómo viene el nuevo texto constitucional, en la declaración pública del PS pos Congreso, se manifestó que “un aspecto lapidario en materia de protección social es la degradación de la construcción de un sistema de seguridad social digno y la constitucionalización de AFPs e Isapres. Así también, los derechos de las mujeres pierden su vigencia y progresividad en derechos que la humanidad en su conjunto ha venido conquistando. Es decir, un retroceso en diversos sentidos de las pocas conquistas alcanzadas”.



“Los socialistas bregaremos siempre por una nueva Constitución, nacida en democracia, legitima y que recoja las demandas de las y los chilenos” se indicó en el comunicado y se recalcó que eso “no será nunca a costa de cerrar los ojos y claudicar nuestras ideas. No será nunca contra las mujeres, nunca contra los trabajadores, nunca contra los desposeídos. Se lo debemos a nuestra historia, a nuestros mártires, a los años de búsqueda de un camino que nos haga transitar a una sociedad mejor y más justa”. El Siglo.