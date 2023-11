Hijo de turista español fallecido en trágico atropello declaró ante el Tribunales en Punta Arenas

El ciudadano David Lopez hijo del turista español de 70 años fallecido trágicamente en atropello ocurrido en 2021 en Punta Arenas, prestó prueba testimonial en el Tribunal Oral de Garantía de esta ciudad este lunes 6 de noviembre.



David López Liarte, ciudadano español residente en Barcelona, quién nunca había declarado ante Tribunales, declaró que «el viaje que realizó junto a sus padres y otros familiares lo hicieron desde la localidad de El Chaltén, Argentina hacia el parque Torres del Paine, a lo largo de 18 días de viaje en familia.»

El día del accidente fatal debieron permanecer en Punta Arenas debido a un cambio de fecha en el calendario de su estadía.

En la madrugada del día 31 de diciembre de 2022 «teníamos que estar en la agencia a las 4 y media de la mañana y estaba oscuro, de noche y salimos corriendo del hotel porque vimos que perdíamos el autobus, lo teníamos en la misma calle donde está la agencia y recuerdo que llegamos corriendo a la agencia y vimos que el autocar se marchaba y en la agencia preguntamos e hizo dar la vuelta al autobus.»

Dramático testimonio del atropello.

«En ese momento nosotros estábamos sobre la acera un poco desplazados hacia la izquierda de la puerta de la agencia, mi padre y mi hijo estaban contra la pared y los demás estábamos en la acera conversando y estábamos escuchando muchos ruidos de motor, ruidos de autos y si que recuerdo dos ruidos de motores muy fuertes como de aceleración, no un ruido normal de circular en una calle y entonces recuerdo que estaba mirando hacia la calle y había una camioneta blanca, vi que un auto adelantaba la camioneta y como que el auto perdió el control, golpeó contra la camioneta y cambió la dirección y vino hacia nosotros, yo pensé cuando vi el auto hacia nosotros, pensé que mi padre no estaban en la trayectoria del vehículo…y entonces yo me acuerdo de sentir «cuidado…!!» y el auto nos pasó a mi, a mi mujer y a mi madre como a un metro de distancia nos pasó, ya que subió a la vereda…», relató el hijo de la víctima.

«Recuerdo el ruido del golpe con el borde de la acera, hubieron como chispas y entonces me giré y vi como impactaba contra mi padre, en ese momento no sabía si mi hijo estaba ahí, entonces sí que vi en ese momento que el niño estaba bien y mi padre cayó al suelo en ese momento» expresó David López visiblemente emocionado.

«En ese momento me fui con mi padre y lo primero que hice fue tomarle el pulso y ya no tenía pulso o no se lo supe encontrar» relató David López en medio de lágrimas ante el tribunal.

«Fueron momentos de mucha locura, yo grité a mi mujer que se llevara los niños adentro de la agencia para que no vieran eso.»

El testigo señaló que «el vehículo había quedado impactado contra una valla o una pared, intentaron hacer marcha atrás con el vehículo, pero el auto no tenía motor, porque había quedado completamente destruido entonces. Y salieron dos personas del vehículo, nos miraron a dos o tres metros de distancia y uno de ellos dijo «vámonos» y se fueron», huyendo del lugar sin prestar auxilio a las personas accidentadas.

«Mi padre había caído de cara contra el suelo y estaba tirado boca abajo, estaba de rodillas y tenía miedo de moverlo porque no sabía en qué estado estaba, solo le acariciaba y le hablaba…»

David López relató muy acongojado al Tribunal que «en ese momento estaban solos, que no había nadie más en la calle, y que su esposa comenzó a gritar pidiendo ayuda, mi hijo cogió el teléfono y como somos de España, marcó un número de Barcelona y se sentía impotente y después comenzaron a aparecer entre 10 a 15 personas. Asistencia médica llegaron los Bomberos, pero ya no había nada que hacer, cuando llegaron los bomberos le empezaron a hacer la RCP, estuvieron como unos 20 minutos haciendo la RCP, yo me llevé a mi familia para dentro de la agencia porque no quería que vieran que a mi padre le estaban haciendo la reanimación y yo sabía que mi padre estaba muerto, pero no se lo quería decir a mi madre…»

Cuando David López relató a su madre y a su hijo del fallecimiento de su padre, todos entraron en estado de shock y pidió ser trasladado al hotel. Más tarde Carabineros le hizo entrega de algunos enseres de su padre fallecido. Posteriormente los familiares debieron concurrir a la morgue, se comunicaron con la doctora forense y debieron identificar al fallecido.

David Lopez ponderó el apoyo recibido de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía y considerando el hecho que el accidente había ocurrido el 31 de diciembre y se avecinaban dos días festivos iba a costar realizar todos los trámites y gracias «al sistema chileno y a la Embajada española, siendo festivo el 1 y el 2 de enero, el día 4 habíamos incinerado a mi padre y podíamos marcharnos a casa».

El testigo reiteró que es una familia destrozada, que varios de sus integrantes se encuentran con estres postraumático y con apoyo psicológico y psiquiátrico y que la pérdida de su padre ha sido una pérdida para cientos de personas que conocían a este empresario español, «más de cien personas lo esperaban en el aeropuerto» al llegar a Barcelona.