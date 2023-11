Informe de Contraloría Regional sobre transferencias de recursos fiscales a fundaciones en Magallanes en el período 2021-2023

El objetivo de la auditoría de la Contraloría Regional al GORE, emitida en el Informe del 8 de noviembre de 2023 es el de «Efectuar una auditoría a los recursos del subtítulo 24 transferidos a entidades privadas por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, durante el período comprendido entre el 1 de enero del año 2021 al 31 de julio de 2023. La finalidad de la revisión fue verificar si las iniciativas financiadas por la referida entidad se ajustaron a la normativa vigente, a los proyectos aprobados, a los acuerdos suscritos y si fueron ejecutados de acuerdo con los convenios establecidos entre las partes, según corresponda.»

«Asimismo, se analizaron si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; si se ejecutaron teniendo en cuenta los principios de eficiencia. eficacia y economicidad; si se

encuentran debidamente acreditadas; si sus cálculos son exactos y si están correctamente contabilizadas.

De la revisión y análisis de las transferencias del subtítulo 24 efectuadas por el GORE Magallanes a entidades privadas, correspondientes al ejercicio presupuestario 2021 y 2022, se evidenció que la mayor

ejecución del gasto se concentra en el último trimestre de las correspondientes anualidades, con un 51% en el 2021 y un 67% el 2022.»

PRINCIPALES CONCLUSIONES.

El informe señala entre sus conclusiones que «Lo detectado, no se ajusta a lo consignado en el artículo 11 del decreto N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, Orgánico de Administración Financiera del Estado, que establece que, el presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos; lo cual no se advierte en la especie, ya que la ejecución del presupuesto fue realizada mayormente en el último trimestre de las correspondientes anualidades, sin perjuicio de haber contado con presupuesto anteriormente.»



«De esta manera, la forma concentrada de ejecutar el presupuesto por parte de GORES, afecta la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones que le son propias, principios que resultan. obligatorios

para la administración, comprendidos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575. Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.»



El GORE Magallanes en su respuesta manifiesta que, la ejecución presupuestaria en el último trimestre del ejercicio presupuestario pudo darse por diversas razones, en cuanto al caso correspondiente

al periodo 2021, se presentaron circunstancias adicionales que, dificultaron aún más el proceso de ejecución presupuestaria.»

Además expone que, dada la emergencia sanitaria por covid-19, durante el periodo 2021, se desviaron recursos para la atención de la crisis, lo que obstaculizó la ejecución de otros proyectos que no estaban

debidamente relacionados con la pandemia. Agrega que, se efectuó la suspensión de los fondos concursables debido a la emergencia sanitaria lo que impactó de sobremanera la ejecución presupuestaria 2021 (durante la administración del Presidente Sebastián Piñera), ya que con la finalidad de priorizar las iniciativas de impacto para la comunidad, se ralentizó el proceso de aprobación de iniciativas.

Expone que, durante ese periodo todas las iniciativas pasaban por aprobación de una comisión ad hoc, del Consejo Regional donde cinco consejeros revisaban las iniciativas. Lo que significó un paso más en la

aprobación de la iniciativa lo que afectó de igual forma a la ejecución del presupuestaria.

Señala además que, debido a los cambios efectuados en las jefaturas del servicio respecto a los traspasos de cargos de Intendente a Gobernador, se produjo un retraso en las tomas de decisiones, ya que los procesos se vieron retrasados mientras asumían las nuevas jefaturas en sus cargos.



Además el traslado del equipo del 6% desde la División de Planificación y Desarrollo Regional a la División de Desarrollo Social y Humano, en agosto de 2021, introdujo discontinuidades en la gestión y coordinación en los proyectos, lo que produjo retrasos en las aprobaciones de las iniciativas.

Finalmente manifiesta que la concentración de la ejecución presupuestaria en el último trimestre del ejercicio presupuestario se vio agravada por la emergencia sanitaria, la suspensión de Fondos Concursables, la transición de los jefes de servicios, el traslado del equipo responsable y la lenta

aprobación de las iniciativas, todo lo anterior, contribuyó a un retraso significativo en

la ejecución de proyectos para el año presupuestario 2021.



En virtud de lo anterior expone que el proceso experimentó retrasos considerables debido a las aprobaciones tardías de las bases de los Fondos Concursables en 2022, lo que afectó negativamente la convocatoria planificada para la ejecución del presupuesto destinado a Fondos Concursables.

En consecuencia el GORE Magallanes señala que con el objetivo de corregir lo observado y adelantar el proceso en el periodo 2023, se implementaron cambios en el cronograma, sin embargo, a pesar de los

esfuerzos por mejorar la planificación los resultados deseados no se lograron plenamente.

Por lo tanto, considerando lo expuesto precedentemente, dado que la entidad no aporta antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado y que se trata de una situación consolidada, no susceptible de

ser regularizada actualmente, corresponde mantener la observación, debiendo el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo 11 del decreto N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, respecto de una consistente estimación de ingresos y gastos para una correcta gestión de recursos.

Asignación de recursos a fundación con rendición pendiente.



Sobre la materia, es preciso mencionar que mediante la resolución exenta (DPIR) N° 190, de 2022, se aprueba el convenio de transferencia asignación directa, fondo de actividades de carácter cultural F.N.D.R.

2022, en el que se adjudica a la fundación Procultura recursos que ascienden a $23.690.000, para financiar la iniciativa “Recuperando el espacio público a través de la restauración y conservación del mural arquitectónico urbano emblemático de Punta Arenas”.

Vistos los antecedentes, se constató que a través del oficio N° 041 AC, de 12 de abril de 2022, informa la aprobación de la moción N° 40, efectuada en la 7ª sesión ordinaria de Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, para el financiamiento de la iniciativa bajo modalidad de asignación

de recursos 7% F.N.D.R. de interés regional, Fondo Grandes Eventos Culturales y participación en eventos representando la región.



A mayor abundamiento, se advierte que la fundación Procultura a la fecha de la aprobación de la iniciativa por parte del Gobernador Regional aún no había presentado la rendición de cuentas correspondiente al proyecto “Puesta en valor del patrimonio cultural e identitario de Tierra del Fuego como estrategia de desarrollo”, aprobado mediante la resolución exenta N° 550, de 2021, cuya rendición fue ingresada a través de oficina de partes de ese Gobierno Regional el 6 de mayo de 2022.



En ese contexto, el manual de procedimientos de iniciativas de interés regional no concursables relacionadas con actividades Grandes Eventos Culturales y Participación en eventos representando a

la región, aprobado mediante la resolución exenta N° 9, de 2022, en su título II. De los participantes y sus restricciones, en su literal h), establece la restricción de solicitar recursos a aquellas instituciones que tengan rendiciones pendientes con el Gobierno Regional asociados a procesos concursables o asignación directa conforme a lo indicado en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.



La entidad auditada, manifiesta en su respuesta lo establecido en el artículo 18, de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, toda vez que esta se refiere a la transferencia de

los recursos más no a la asignación o aprobación de éstos, considerando a su vez que al momento de la entrega de los recursos, la rendición estaba en poder de la Unidad de Seguimiento de la División de Presupuestos e Inversión Regional.

Señala el Informe de Contraloría regional que «En cuanto a lo señalado por el servicio fiscalizado, es necesario hacer énfasis en lo determinado en la resolución exenta N° 9, de 2022, del GORE Magallanes, que en su título II. De los participantes y sus restricciones, en su literal h), establece la restricción de solicitar recursos a aquellas instituciones que tengan rendiciones pendientes con el Gobierno Regional, tal y como se ha advertido, por lo tanto, dado que la situación observada se trata de un hecho

consolidado no susceptible de ser regularizado, se mantiene lo advertido por esta Contraloría Regional, debiendo ajustarse en lo sucesivo a sus manuales internos y a la resolución N° 30, de 2015, de este origen.»

Iniciativa aprobada que no cumple con los requisitos establecidos para la

asignación.

El análisis del informe de Contraloría Regional señala que «Durante la revisión de los expedientes que contienen la documentación asociada a los proyectos financiados con el 7% de los recursos provenientes del F.N.D.R., se advirtió que para el proyecto “Actividades de apoyo epidemiológico sanitario pandemia por SARS-COV-2, región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, ejecutado por la Fundación Hernando de Magallanes, la solicitud de recursos no informa el detalle de los gastos en que se incurrirán durante

la realización de la iniciativa.

Al respecto, como se indica en el párrafo precedente, la solicitud de financiamiento de ejecución directa–iniciativa de interés regional, presentado sin fecha, informa como gastos de operación el ítem “Servicios de producción” por el monto que asciende a $194.798.798.

Sobre la materia, la mencionada fundación, remite una carta al GORE Magallanes, informando que “no contamos con el listado del personal profesional y técnico que se desempeñará en los cargos contemplados, debido a la premura con la que debimos elaborar y presentar el proyecto. A pesar de

lo anterior, y esperando sólo la aprobación final de nuestra iniciativa, hemos coordinado previamente con la autoridad sanitaria para que el personal que actualmente está trabajando en los equipos COVID-19, de la Seremi de Salud puedan continuar laborando mediante nuestro proyecto”.



«A mayor abundamiento, la solicitud de financiamiento, -documento requerido para continuar con la evaluación de la entidad requirente- se presentó sin la individualización de los profesionales y/o técnicos que prestarían servicios, ni las cotizaciones respectivas de los gastos operacionales a incurrir.

Lo anteriormente expuesto, infringe lo dispuesto en la resolución exenta N° 252, de 2020, del GORE Magallanes, que “Aprueba el manual de procedimientos de asignación de recursos no concursables

para iniciativas de carácter social con cargo al 6% F.N.D.R. 2021, del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena”, que en su título IV, numeral 4, establece que “en el caso que el recurso humano corresponda al ítem “Anexos y Certificados” debe presentar un certificado de experiencia. “No se validarán certificados de experiencia emitidos por la entidad postulante”. Requiere además que “Si el recurso humano corresponde a profesionales, deberá acreditar la experiencia mediante copia del título profesional del personal a honorarios en la eventualidad que la iniciativa considere gastos en honorarios”. El Gobierno Regional de Magallanes expone en su respuesta que, dada la urgencia y la necesidad de tomar medidas para reducir los contagios, se aprobó la iniciativa sin contar con el listado completo de profesionales junto con sus respectivos certificados de experiencia. Lo que consideró una medida excepcional que permitiría a la institución contratar al personal idóneo tan pronto como los recursos estuvieran disponibles. Agrega que, como medida correctiva, posterior a la aprobación de los recursos, la institución se comprometió a cumplir con todos los requisitos que afectan a los honorarios, y se realizó una revisión exhaustiva para asegurarse de que la rendición cumpliera con todas las directrices establecidas en la mencionada resolución N° 252, de 2020.»

Observaciones al registro de las transferencias efectuadas a la Fundación Procultura.



Revisado el Registro Central de Colaboradores del Estado, señala el Informe de Contraloría, «no se evidenció la publicación de las transferencias recibidas por la Fundación Procultura, otorgadas por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Lo anterior no resulta concordante con lo consignado en el artículo 5°, de la ley N° 19.862, que Establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, que indica que, las instituciones

receptoras de transferencias o donaciones deberán mantener actualizada la información a que se refiere el artículo anterior.»



«Del mismo modo, no se apega a lo establecido en el artículo 5°, literales a), b), c), d), e), f) y g), del decreto N° 357, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la ley N° 19.862,

que Establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, que dispone que, la inscripción de cada operación de transferencia deberá contener, a lo menos, lo establecido en los citados literales, lo que no aconteció en la especie. En su oficio de contestación, el GORE Magallanes manifiesta que está procediendo a regularizar el registro nacional de la ley N° 19.862.



«En cuanto a la transferencia realizada a la fundación Procultura con cargo a la iniciativa “Puesta en

valor del patrimonio cultural e identitario de Tierra del Fuego como estrategia de desarrollo”. Expone que, la transferencia realizada con cargo a la iniciativa “Recuperando el espacio público a través de la restauración y conservación del mural arquitectónico urbano emblemático de Punta Arenas”, arrojó un error al momento de su ingreso lo que fue subsanado con fecha 24 de octubre de

2023.»



«Finalmente agrega que, se ha dado cumplimiento al artículo 1° de la Ley N° 19.862, y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, ha dispuesto de un enlace en el sitio web del servicio donde las organizaciones deben inscribirse para ser receptoras de fondos públicos.

Dado lo expuesto por la entidad auditada y los antecedentes proporcionados, se subsana lo observado», señala el Informe de Contraloría Regional. «

Del informe emanado de la Contraloría Regional de Magallanes no se desprende que haya observaciones relativas al uso de los fondos públicos o que hayan comprometido fondos públicos, sino principalmente objeciones acerca del incumplimiento de algunos procedimientos administrativos que se han ejecutado, para efectuar la transferencia de los recursos fiscales a las fundaciones, por parte de los organismos del Gobierno Regional encargados de administrar dichos fondos.

