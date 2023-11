Marco Enríquez Ominami: «soy partidario de una descentralización efectiva, pero todas las regiones, incluso Magallanes, votaron en contra de la Constitución de 2022, que era mucho más descentralizadora»

En entrevista exclusiva con el periódico electrónico regional Ovejero Noticias, realizada esta tarde de martes 14 de noviembre en Punta Arenas, el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami que visita Magallanes para impulsar la opción En Contra en el plebiscito próximo, analizó la contingencia política y económica de Magallanes y del país.

En cuanto a lo motivos de su visita a Magallanes Enrique Ominami señaló que está «visitando todas las regiones de Chile para apoyar la opción en contra en el plebiscito del 17 de diciembre. Este ha sido un proceso fallido, perverso y que no era querido por la ciudadanía. Esta fue una invención del Senado que después del plebiscito del 4 de septiembre de 2021, se les ocurrió a un grupo de políticos, que había que hacer otro proceso, encerrado en las cuatro paredes del Congreso en Santiago.»

El ex candidato presidencial destacó que «Nadie escuchó lo que dijo la ciudadanía, la gente está cansada, está aburrida de discusiones constitucionales, este proceso no lo siente suyo; yo vengo recorriendo las regiones desde hace varios meses y recién hace un par de días un señor en Coquimbo me dijo «yo voy a votar en contra en el plebiscito porque no quiero una constitución hecha a espaldas de la gente» y eso indica que a la ciudadanía no le interesa este proceso constitucional.» señaló Marco Enríquez Ominami.

La conmemoración de los 50 años del golpe militar.

«Creo que el gobierno se farreó la oportunidad de hacer una gran conmemoración ciudadana con los 50 años, ademas de las dificultades y tensiones internas por el relato sobre el 11 que se quiso instalar. Con esta idea perversa de los dos demonios: los golpistas hicieron el golpe, pero al otro lado se dieron las condiciones para que ocurra el golpe. Eso es falsear la Historia. En realidad, me imaginaba una gran marcha ciudadana el 11 de septiembre por la Alameda atravesando Santiago, donde el pueblo de Chile hubiera dicho «se han abierto las anchas alamedas», recordando el histórico mensaje final del Presidente Allende, pero en cambio el gobierno encerró la conmemoración en edificios y palacios donde estuvo ausente el pueblo» indicó Enríquez Ominami.

Las dificultades de la descentralización.

El lider progresista manifestó que «No estoy seguro que las regiones estén efectivamente de acuerdo con una descentralización efectiva, ya que las regiones han votado por dos presidentes centralizadores, Piñera y Bachelet, pero la descentralización no es la prioridad del centro del país, son otras las prioridades, educación, salud, seguridad. No creo que a las regiones masivamente les importe la descentralización, porque cuando se presentó la Constitución del 2022 era infinitamente más audaz que la Constitución de 1980 en descentralización, pero la votaron en contra todas las regiones, las 16 regiones. Todas las regiones le dieron la mayoría al Rechazo, puesto en la lista de las prioridades de las regiones, la descentralización está en 5° lugar

En cuanto a un plan de desarrollo para la región de Magallanes señaló que sus principales propuestas son. «lo vengo diciendo como diputado, como candidato: yo estoy a favor de toda la descentralización, menos dos cosas, yo estoy por la autonomía presupuestaria, por la autonomía política, salvo dos, la autonomía tributaria y la autonomía policial.»

“Eso significa que tiene que haber solidaridad tributaria entre las regiones, con la retribución regional yo no tengo problema, el punto es que la estructura central de impuestos debe mantenerse, requiere en un país tan raro geográficamente, por ejemplo comparando Antofagasta con Aysén, yo necesito que Antofagasta ayude a Aysén y eso es solidaridad tributaria y una cosa distinta es que las regiones obtengan una retribución por lo que producen, como es el caso del FONDEMA, yo estoy a favor de impuestos regionales más retribución, pero la estructura principal tiene que ser basada en la solidaridad tributaria.»

Y lo segundo es la policía, manifestó Enríquez Ominami: «estaba muy convencido de una sola policía nacional, pero estoy abierto al debate, porque el narcotráfico en América Latina dificulta el hecho que hayan varias policías en regiones y en las fronteras, por lo tanto, en términos generales prefiero una policía nacional unificada y abriéndome a la posibilidad que tengamos varias policías», expresó finalmente Marco Enríquez Ominami.

Una posible postulación presidencial en 2025.

El ex candidato presidencial no se refirió a una eventual candidatura el 2025 señalando «primero tienen que darse dos procesos, el plebiscito constitucional de 2023 que está ad portas y las elecciones municipales y regionales de 2024 lo que permitirá despejar el cuadro político y tener mayor claridad sobre las tendencias de la ciudadanía y el electorado.»