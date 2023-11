Municipalidad de Río Verde se traslada a Isla Riesco para realizar Taller de Elaboración de Conservas, Encurtidos y Fermentos

Esta iniciativa teórica – práctica fue dictada por una nutricionista experta en área y contó con la participación de vecinos y vecinas de la comuna, tanto de Continente como de Isla Riesco.

Magallanes y Antártica Chilena, 10.11.2023 – Hasta Isla Riesco se trasladó la Ilustre Municipalidad de Río Verde con el fin de desarrollar el Taller de Elaboración de Conservas, Encurtidos y Fermentos con Productos Locales y de Estación, el cual contó con la participación de vecinos y vecinas de la comuna, tanto de Continente como Isla Riesco.

Esta iniciativa tuvo una duración de un día, donde en la jornada de la mañana fue teórica y durante la tarde práctica, oportunidad en que pusieron aprueba todas sus habilidades culinarias.

Al respecto, la alcaldesa de Río Verde, Sabina Ballesteros Vargas, sostuvo que “estamos muy contentos porque nos trasladamos a Isla Riesco para desarrollar uno de los talleres de fomento productivo. Hoy tenemos este taller gracias a una nutricionista que viene desde Santiago para poder enseñarnos sobre fermentos, conservas y encurtidos. Estoy muy contenta, porque estos talleres (de fomento productivo) se han desarrollado (durante todo el año) en virtud de las peticiones de vecinos y vecinas de Isla Riesco y Continente”.

Por su parte, la nutricionista Marisol Martínez, experta en la temática de Conservas, Encurtidos y Fermentos, manifestó que “ha sido una actividad bastante interesante porque hemos realizado un taller teórico – práctico, donde han podido conocer distintos conceptos para poder elaborar de la mejor forma este tipo de productos y también hemos ido revisando, en esta última parte, todo lo que es la preparación, las recetas, el paso a paso, para poder elaborarnos en nuestro hogar y el día de mañana tal vez crear algún emprendimiento donde nos servirá como algún sustento o para crear nuevas formas de ingresos para la comunidad. Fue una rica instancia, espero que se vayan con harto aprendizaje, que hayan sido esponjitas para poder adquirir estos nuevos conocimientos e implementarlos en su día a día”.

Mencionar que el taller se realizó en dependencias del Quincho del Club Social y Deportivo Isla Riesco, dependencia municipal ubicada al ingreso y en dirección norte de la isla.

Vecinos felices y agradecidos

Ramón Cárdenas, vecino de Estancia Río Pérez, comentó que el taller fue “bastante didáctico y de mucha utilidad, ya que es una de las formas de conservar los alimentos para los periodos de escasez, sobre todo, con los valores que se manejan aquí de los productos comprados en el comercio, genera un ahorro y podemos variar la dieta. Así que muy contento, mejora el presupuesto y la salud, al tener una dieta balanceada, equilibrada y a muy bajo costo, al ser preparada por uno mismo. Me parece excelente que el municipio se preocupe por sus vecinos, tienen muchas actividades y hemos tratado de asistir a la mayoría de los casos. Es muy loable que realicen todas estas actividades durante el año, porque no es de un periodo, es del año completo y abarcan diversas áreas”.

A su vez, Cecilia Hernández, vecina de Estancia Fitz Roy, manifestó “me pareció muy interesante, unas técnicas que yo no sabía. Me pareció que es muy bueno para todas nosotras que trabajamos en esta Isla (Riesco) y para todas las que vivimos acá, porque podemos hacer un emprendimiento también, o sea es muy bueno para nosotros como mujeres de acá de la Isla, que estamos aislados de todo. Así que, me parece excelente, sobre todo por el apoyo que tenemos de nuestra alcaldesa y de todo el personal del municipio, que pueden hacer posible que estos talleres se vengan a realizar a un lugar tan lejano para nosotros”.

Por último, Nadia Fuentes, vecina de Estancia Emiliana, explicó que “el curso me pareció muy interesante, he aprendido técnicas nuevas, que no las sabía utilizar. Así que doy gracias a la Municipalidad de Río Verde por esta instancia, a la alcaldesa también que se ha portado un amor con nosotros, por llevar a cabo este taller. Acá aprendí como preparar el alimento, aprendí a hacer el embutido porque no lo sabía hacer, encurtidos, aprendí a hacer chucrut, conserva de zanahorias, así que muchas gracias y muy buen curso”.