Niños y jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes realizarán hoy Concierto de Gala

La actividad, organizada desde la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (Foji), es abierta y gratuita para toda la comunidad.

Mariano Vidal Muñoz tiene 9 años y éste es su primer periodo en la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes (Foji). Comenzó a tocar violín a los 5 años, cuando se dio cuenta de su amor por la música. “Comencé a tocar violín porque me gustaba mucho la música. Entonces, cuando comencé a tocar violín me daba un poco de miedo, nervio. También cuando postulé acá a la Foji, también estaba nervioso, mi primer día, tocar con muchos instrumentos, porque yo antes tocaba en un conservatorio de música, que sólo tocaba una orquesta de cuerdas. Y ahora, con toda esta orquesta es mucho más impresionante”, afirmó el pequeño, estudiante de cuarto año básico del Colegio Alemán.

Junto a otros 40 niños y jóvenes, se presentará este domingo, 5 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro Municipal “José Bohr”, en lo que será su primer Concierto de Gala en la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (Foji).

“Al tocar en la Orquesta me siento integrada y siento que soy parte de algo. Además de que se escucha muy bonito y a mí me gusta mucho”, comenta Gigliola Papic, de 15 años, quien vive en Puerto Williams. La joven inició su paso por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de la Foji este año, por lo que este domingo será su primera presentación. “Empecé a tocar violín gracias a que una tía me regaló un violín para navidad cuando yo tenía 10 u 11 años, y gracias al apoyo de mis papás he podido avanzar con el violín, gracias a mucha perseverancia y a muchos profesores que me han ayudado”, expresó.

Romaneck Millach, de 14 años de edad, estudiante de la Escuela La Milagrosa, toca diferentes instrumentos de percusión en la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes, y también se encuentra emocionada por lo que será su primera presentación este domingo. “Es una experiencia súper bonita porque estar tocando en una orquesta es algo muy bonito y la verdad me apasiona”, señaló la joven.

Obras de Serguéi Prokófiev, Antonín Dvořák, Johann Strauss y Vittorio Monti, además de composiciones de dos músicas chilenas de Valparaíso, serán las que podrán presenciar los asistentes al Concierto de Gala, presentación abierta y gratuita para toda la comunidad de Punta Arenas.

“Va a estar muy divertido el programa, tenemos obras muy variadas y obras que también tienen una representación más reducida en cuanto a la orquesta. No es toda la orquesta todo el tiempo, también hay algunas obras que van a presentarse en grupos menores, que también son muy bonitas y muy divertidas, que han trabajado los chicos con nosotros”, indicó el director, Pedro Aguilera.

Próximas presentaciones

Junto con el Concierto de Gala, los niños y jóvenes también se encuentran preparando otras dos presentaciones. La primera de ellas, un concierto privado para delegaciones estudiantiles, el 6 de noviembre, en el gimnasio del Liceo Sara Braun; mientras que la segunda se realizará el próximo domingo 12 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural Municipal de Punta Arenas “Claudio Paredes Chamorro”.

Esta última presentación, denominada“Ciclo de conciertos por la vida: La música un lugar de encuentro”, también será abierta a toda la comunidad de Punta Arenas y será una instancia en la que se recordará y rendirá homenaje a Jorge Peña Hen, músico, compositor y gestor cultural chileno, Fundador de la primera Orquesta Sinfónica Infantil de Latinoamérica, a 50 años de su fallecimiento.