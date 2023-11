Panel Ciudadano sobre Hidrógeno Verde en Magallanes reclaman al Gobierno Regional evaluar impacto ambiental, económico y social de la industria

Ante la promoción de la instalación de la industria del Hidrógeno (H2) en Magallanes, y en

su calidad de representante de la región de Magallanes en el Comité Estratégico de

Hidrógeno Verde, las distintas organizaciones reunidas en el “Panel Ciudadano sobre

Hidrógeno en Magallanes” le escribimos para solicitar al Gobierno, por su intermedio,

evaluar científica y participativamente, la escala y alcance de esta industria, con su

respectivo impacto ambiental, económico y social, antes de dar paso a su instalación.

Como es de su conocimiento, la evidencia científica muestra que dejar de usar combustibles

fósiles es un imperativo, si deseamos limitar los efectos de lo que la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) ya ha calificado como “ebullición global” y, simultáneamente,

avanzar en la justicia social. Sin embargo, la crisis climática no es la única que estamos

atravesando, sino que se enmarca en una mayor: la crisis ecológica.

Según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y

Servicios de los Ecosistemas (IPBES), la velocidad de los cambios ambientales durante los

últimos 50 años no tiene precedentes en la historia de la humanidad; entre ellos, el cambio

de uso de suelos para sostener la expansión urbana y los actuales sistemas de producción

y consumo, con innovaciones tecnológicas no necesariamente apropiadas para los

territorios y sistemas de gobernanza débiles

1

. Sabemos que los daños y pérdidas asociados

a la crisis ecológica y sus múltiples expresiones, impactan e impactarán con mayor

intensidad a las comunidades más vulnerables y a quienes menos han contribuido a la

emisión de CO2

2

, profundizando la desigualdad social. De hecho, el Panel

2

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) reconoce explícitamente la

interdependencia entre clima, biodiversidad y bienestar humano

3

, por lo que las soluciones

que se busquen para hacerse cargo de la crisis climática deben considerar en su

evaluación, al menos, esas tres dimensiones. Consideramos que estos aspectos han sido

escasa y vagamente abordados en la promoción de la industria del H2, impulsada por el

Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font como una de las vías fundamentales para la

transición energética.

Según la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde publicada en 2020, el liderazgo chileno en

la producción del hidrógeno se traducirá en 300 GW de capacidad instalada al 2050, con

Magallanes como uno de sus principales polos productivos

4

, y con una inversión proyectada

mayoritariamente hacia la exportación. Esto ayudaría -en palabras del Presidente del

Gobierno Español- a ‘la Autonomía Estratégica Abierta’ de Europa

5

. Sin embargo, ni la

estrategia nacional ni la comunidad europea explicitan cómo la producción de hidrógeno en

Chile aportará al cumplimiento de las metas de descarbonización de las regiones donde se

produce, y que, en el caso de Magallanes, está declarada en Emergencia Climática y

Ambiental desde 2020

6

. De hecho, la matriz energética de esta región está compuesta en

un 97 % por combustibles fósiles, según valores publicados el año 2018

7

.

Durante la promoción de esta industria, el Gobierno ha resaltado los beneficios económicos

que traería convertir al país en un supuesto líder de la acción climática, pero estas

decisiones han sido tomadas sin contar con evidencia científica suficiente, ni considerar -de

manera temprana, transparente y sistemática- la participación e intereses de quienes

habitan esta región. Porque, hasta ahora, desconocemos al menos cuatro elementos clave:

(1) cuál será la escala de intervención que se requiere para alcanzar la meta productiva; (2)

cuáles serán los impactos que generará esta industria en comunidades y ecosistemas; (3)

cómo se resguardará el cumplimiento de los compromisos de democracia y justicia

ambiental, y (4) cuáles son los usos que se le dará a este vector energético en la región,

considerando la factibilidad técnica, la eficiencia, los costos y la tasa de reemplazo de los

combustibles fósiles, actualmente en uso.

La situación recientemente descrita nos preocupa, considerando que el uso que se proyecta

para ese hidrógeno perpetúa paradigmas insostenibles y peligrosos de externalización de

los costos económicos, sociales y ambientales en la producción de materias primas, hacia

las comunidades y territorios que proveen estos recursos, en vez de responder al muy

urgente cambio de la matriz energética, desde una perspectiva socioecológica y

democrática.

La viabilidad y pertinencia del hidrógeno está siendo cuestionada por diversos actores del

mundo académico, científico, social e incluso político. Un informe desarrollado por el

Observatorio Europeo de Empresas

8 no sólo presenta serias dudas respecto a la

conveniencia de este tipo de energía, sino que también advierte que detrás están empresas

relacionadas, directa o indirectamente, con combustibles fósiles, invirtiendo millones de

dólares en lobby para influenciar la política energética europea. En tanto, el Consejo

Consultivo Alemán sobre Medio Ambiente declaró que el hidrógeno “no puede desempeñar

un papel primordial” en la solución de la crisis climática

9

.

En ese contexto, distintas organizaciones de la sociedad civil y la academia con presencia

en la región austral, nos hemos constituido como “Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en

Magallanes” para relevar en la discusión pública, aspectos ambientales, sociales y

económicos que implicaría la instalación de esta industria. Si bien reconocemos la

necesidad de descarbonizar la matriz energética a escala global, también pensamos en la

urgencia de considerar, a lo menos y en total justicia, una planificación estratégica con

pertinencia territorial, contemplando la conservación de los territorios, su biodiversidad y sus

formas de vida, la participación ciudadana incidente, informada y descentralizada, con un

criterio de equidad social.

Desde esta tribuna, proponemos una planificación responsable con el futuro, que se haga

cargo de los riesgos e incertidumbres que implica la instalación de esta industria, incluyendo

aquéllos ya identificados por la ciudadanía en los “Diálogos país para la reducción de

asimetrías de conocimiento sobre el H2V” impulsados por el Ministerio de Energía, donde

para Magallanes se reconocen algunos, como: el colapso de servicios públicos y mayores

dificultades de acceso a salud, educación y vivienda, producto del incremento repentino de

la población y la ausencia de planificación; afectaciones a especies nativas y ecosistemas;

afectaciones en las cuencas hídricas y el pompón de turbera por la instalación masiva de

aerogeneradores; impactos en la trayectoria y zonas de nidificación de aves; impacto

acumulativo sobre el paisaje; falta de normativas y potenciales impactos por la acumulación

de salmueras; generación de residuos durante la operación y luego del cierre; impacto por

ruidos; efectos sobre el suelo; incompatibilidad con la visión de Magallanes como

observatorio de cambio climático y como refugio climático; desconocimiento sobre escala,

espacios a utilizar y capacidad de carga; instrumentos normativos, fiscalizadores y de

gobernanza débiles; evaluación fragmentada de proyectos, y aumento en el costo de la

vida, entre otros

10

. Sabemos que, tanto el Gobierno regional como nacional, han impulsado

acciones que buscan robustecer los diagnósticos y los instrumentos que pretenden orientar

la promoción de la industria del H2. Sin embargo, se trata de acciones y alcances

insuficientes y tardíos, que adolecen de cuestionamientos fundamentales asociados al

desarrollo socio-territorial de la región.

En este escenario, consideramos que la actual promoción de la industria del hidrógeno, no

es sostenible y mucho menos sustentable, pues mientras se declara que Chile podría ser

líder mundial en la exportación de energías renovables, se abre la posibilidad de replicar

internamente, para la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, modelos que

profundizan las desigualdades sociales y territoriales subyacentes y responsables de la

crisis climática y ecológica que vivimos. Por ello, como Panel Ciudadano autoconvocado,

solicitamos al gobierno del Presidente Boric una moratoria a la instalación de la industria del

H2, para abordar, de forma responsable e integral, los riesgos que esta industria tendría

para la región.

Por todo lo anterior, pedimos:

Darnos la posibilidad a la comunidad regional, de discutir sobre la compatibilidad del

desarrollo socio-territorial esperado con la instalación de la industria de H2, sobre la

base de:

a. información socio-ambiental de los territorios que se podrían afectar con la

actividad de la industria del H2.

b. Información prospectiva regional, que incorpore escenarios, amenazas y

riesgos climáticos.

c. dimensiones de la escala mínima de intervención de esta industria para que

sea viable como negocio de exportación, y qué impactos y riesgos significa

esto para el territorio.

d. detalles de los proyectos que ya se visualizan en el territorio, cuántos, dónde,

qué producto generará (hidrógeno, amoníaco, etc.) y su destino.

e. una visualización ilustrativa del mapa de la región, con todos los parques

eólicos, líneas de transmisión, plantas desaladoras, refinerías de amonio y el

flujo de transporte y contaminación que ésta generaría.

Evaluar la viabilidad social, ambiental y económica de esta industria en la región,

con todos los proyectos contemplados en conjunto, y no por empresa o actividad, lo

cual permitirá abordar, de forma temprana, los factores críticos existentes. Robustecer la institucionalidad ambiental, tanto en modificación de instrumentos de

evaluación de impactos, capacidades técnicas de evaluación de impactos y de

fiscalización, considerando que es humanamente imposible que el SEIA de la región

sea capaz de analizar todos estos proyectos.

Finalmente, le hacemos un llamado a usted, como máxima autoridad electa de la región y,

por su intermedio, al Presidente magallánico junto al Comité Estratégico de Hidrógeno

Verde, para que tomen conciencia de los riesgos que tiene el apoyo incondicional que han

dado a esta industria, pues podría -como ya se está haciendo evidente- transformar gran

parte de esta región, incluido el Estrecho de Magallanes, en una nueva gran zona de

sacrificio, que satisface las necesidades y urgencias del primer mundo, a costa de las

propias potencialidades y la sustentabilidad del planeta.

El “Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes” está compuesto por: Agrupación Ecológica Patagónica Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco Centro de Análisis Socioambiental Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura Fundación Ciudadanos y Clima Fundación Lenga Fundación Mar y Ciencia Fundación Rewilding Chile ONG FIMA Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC Magallanes) Además de un equipo de asesoría experta.

