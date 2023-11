Partidos de derecha emiten declaración tras visita presidencial a la Antártica

«Decepción» causó en los partidos de oposición de derecha y ultraderecha la nueva visita del presidente Gabriel Boric la región de Magallanes y Antártica Chilena.

En declaración conjunta «criticaron que nuevamente no se enfoque en las

necesidades y urgencias que requieren nuestra comunidad. Señalaron: “Estamos enfrentando

una situación económica compleja con altos indicadores de desempleo, poca inversión y con

proyectos de industrias emergentes que no han podido desplegarse ni desarrollarse en su

magnitud por la burocracia y trabas que instalado la administración Boric”. Asimismo,

señalaron que nivel de salud pública existe un elevado número en las listas de espera a las que

no se les da respuesta.

Agregaron que es notorio el desinterés de las autoridades sobre la problemática de vivienda,

quienes no han desarrollado ni diseñado ningún proyecto nuevo que logre enfrentar el déficit

existente, particularmente en Punta Arenas, ejecutando y entregando solo proyectos

indiciados del gobierno del presidente Piñera.

El convenio del Gobierno Regional con Ministerio de Obras Públicas fue aprobado por el

Consejo Regional el 17 de octubre, hace cerca de cinco semanas, por lo cual no es una noticia

y/o anuncio.

Finalizaron señalando que “es lamentable que visitas del presidente no tengan un enfoque

regional, no es aceptable solo se contemple a Punta Arenas para pasear y se desaproveche

una visita así por parte de La Moneda, ello solo evidencia el poco interés a nivel central para

priorizar el desarrollo social y económico de Magallanes”.

Evópoli Magallanes

Renovación Nacional Magallanes

Partido Republicano Magallanes

Unión Demócrata Independiente Magallanes.»