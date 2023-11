Presidente de la República Gabriel Boric recibió texto de propuesta constitucional y convocó a plebiscito el 17 de diciembre

El Presidente de la República Gabriel Boric recibió este martes 7 de noviembre oficialmente la propuesta de Constitución elaborada por el Consejo Constitucional. El Mandatario convocó oficialmente al plebiscito del 17 de diciembre que deberá ratificar o rechazar el texto.



La ceremonia se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago y fue encabezada por la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, quien entregó al Jefe de Estado la propuesta aprobada por dicho órgano tras ocho meses de trabajo.



En su discurso, Hevia expresó que “quiero ser brutalmente honesta. Cuando el 4 de julio del año pasado, en este mismo salón, la presidenta de la Convención Constitucional le hizo entrega a la propuesta definitiva de esa instancia, ni usted, Presidente (Boric), ni yo, en ese entonces una asesora legislativa, podríamos haber imaginado que estaríamos en este mismo lugar asistiendo a una nueva ceremonia de entrega”.



Después señaló que “el resultado de este arduo trabajo es la base de una mejor Constitución que refleja los valores y aspiraciones de una sociedad que anhela, la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad de oportunidades para todos. Espero que esta Constitución sea un legado que trascienda las generaciones y nos recuerde día a día que cuando nos unimos en la búsqueda del bien común podemos lograr grandes cosas”.



Por su parte, en su discurso el Presidente Boric expresó que “Chile, nuestra patria tiene, sin lugar a dudas muchos desafíos. Varios de ellos, no me cabe ninguna duda, son compartidos por todos los aquí presentes (…) Quiero agradecer el trabajo difícil de los consejeros y consejeras en estos meses”.



“Ahora que el trabajo del Consejo Constitucional ha concluido y tenemos una segunda propuesta de Constitución política, se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos. Ahora es su voz y decisión lo que realmente importa”, agregó.



“En julio del 2022 concurrí a estos mismos salones del ex Congreso Nacional para recibir la primera propuesta constitucional. Dije entonces que se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional y como Presidente de la República tengo el deber de generar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos de nuestro país pueda tomar una decisión libre y plenamente informada”, añadió.



“Aquello lo reitero hoy, nuestra principal responsabilidad como Gobierno y la mía en particular como Presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre”, enfatizó.



También dijo que “cuando logramos amplios acuerdos, nos va mejor como país”, y que “soy optimista respecto de Chile y su futuro. Y sé que si perseveramos, vamos a poder lograr más temprano que tarde los acuerdos necesarios para poder construir un Chile que sea compartido y más unido”.



Finalmente el Presidente Boric firmó el decreto que convoca a plebiscito el 17 de diciembre próximo, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.



En la elaboración de la propuesta participaron, en la primera etapa, 24 comisionados (as) miembros de la Comisión Experta y, en la segunda etapa, 50 consejeros (as), integrantes del Consejo Constitucional, electos en votación popular el 7 de mayo pasado.



De acuerdo al artículo 159 de la Constitución Política, y que consta en el Reglamento del Proceso Constitucional, en el plebiscito, cuya votación es obligatoria, el electorado dispondrá de una cédula electoral, la que tendrá la pregunta “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución”.



Bajo la interrogante planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá la expresión “A favor”, y la segunda “En contra”, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia.