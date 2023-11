Presidente Gabriel Boric realiza breve escala en Punta Arenas en ruta hacia la Antártica

El Presidente Gabriel Boric llegó esta tarde de miércoles 22 de noviembre a Punta Arenas, de paso en su viaje a la Antártica.

«Estamos acá por varios motivos, en primer lugar junto con el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres y nos va a acompañar también el Ministro de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren, la Ministra de Ciencias maisa Rojas a territorio antártico, para ver in situ los efectos de la crisis climática, ad portas también de la nueva COP que se va a realizar en Arabia saudita y donde el Secretario General va a tomar parte fundamental, él la preside, y quiero destacar que esto es una muy buena noticia y es importante para Chile, que el Secretario General de Naciones Unidas ingrese a la Antártica por vía chilena, que nosotros siempre hemos dicho que Chile y Magallanes es la puerta de entrada del mundo a la Antártica, creo que es muy significativo y vamos a estar en territorio nacional, si bien en la Antártica es un continente de ciencia y de paz, vamos a estar en las bases chilenas, vamos a estar en la Base Prat, en la Base OHiggins, vamos a estar en el buque «Aquiles» conversando con científicos y científicas del INACH, con las Fuerzas Armadas de nuestro país en la labor sacrificada que cumplen allá, con los civiles que allá están.»

En cuantro al origen de la invitación y visita del Secretario General de la ONU, el Presidente Boric expresó que «en la última asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York tuve una reunión con el secretario general de Naciones Unidas y yo en todas patres que voy siempre converso de la vocación antártica de Chile, de la vocación antártica que no se limita a infraestructura militar. Las FFAA cumplen un papel fundamental en la Antártica, la FACH, la Armada y por cierto el Ejército, pero también hay ciencia, también hay toda una línea cultural, que se ha desarrollado ultimamente sobrte la Antártica, pienso en el «Cuaderno Antártico» de Oscar Barrientos que se lanzó hace poco y que de hecho se lo voy a regalar al Secretario General, el tremendo trabajo que hace el INACH, así que lo conversamos con el Secretario General, el me manifestó su interés de poder ir a la Antártica, considerando que este año 2023 ha sido uno de los años más calurosos en la Historia del planeta, estsamos al debe respecto de los acuerdos que se tomaron en la COP anterior en Paris, estamos como Humanidad al debe y donde eso se excpresa más claramente en los polos, en el Artico y en la Antártica.»

El Secretario de la ONU nunca había venido a la Antártica durante su mandato y «me planteó si es que era posible hacerlo vía Chile y le dije que por supuesto, aquí tenemos toda la logística», señaló el Presidente Boric.

En cuanto al desarrollo de Hidrógeno Verde, el Presidente Boric se refirió a «la primera carga producida por la empresa HIF, desde el Muelle Mardones hasta Inglaterra con E-Fuel, combustible totalmente originado de forma verde y hemos tenido buenas reuniones con inversionistas, está acá Valentina Duran del SEA justamente para poder conversar y ajustar las importantes exigencias medioambientales que tiene que cumplir la industria, porque queremos que se haga bien, que se haga con la comunidad, creemos que es un motor de desarrollo para Magallanes, para Chile, pero se tiene que hacer responsablemente, sin errores y en conversación con todos los actores.»

La agenda internacional del Presidente Boric en las próximas semanas.

A la reunión de la COP asistirá a nombre de Chile el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas y el Presidente expresó que «decidí no ir a la COP para darle peioridad a este viaje a la Antártica, que no es de logística sencilla, voy a ir al cambio de mando en Argentina el día 10 de diciembre, vengo de un viaje importante anteriormente a China y antes de eso habíamos tenido un viaje importante a diferentes partes de Europa en que nos ha ido muy bien como país, pero me pareció considerando las diferentes tareas que tengo que era mejor en el país este fin de año, hay varios ajustes, apretar varias tuercas y es importante estar encima de los temas, en materia de economía, de seguridad, en materia de salud y de educación

Este hecho presenta a Magallanes y a Chile al mundo por la relevancia que tiene y por eso, decidir venir, acompañar al Secretario General de la ONU.

Cuantioso Convenio de Programación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional de Magallanes y construcción de Viviendas.

El Presidente Boric informó que el próximo sábado 25 de noviembre hará «algunos anuncios importantes en materia de obras públicas que estamos haciendo en conjunto entre el Gobierno nacional y Gobierno Regional en Magallanes.»

El Mandatario informó que «Este sábado y en conjunto con el Gobernador Jorge Flies y el Delegado Presidencial José Ruiz vamos a firmar definitivamente el Convenio de Programación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional de Magallanes que implica una inversión de $ 391 mil millones de pesos, que son más de 60 obras de infraestructura, que van a dejar a Magallanes y parte importante de sus comunas en una situación de primer nivel a escala nacional, pensando en la infraestructura para las personas, para los habitantes y también en la infraestructura industrial, pensando en todo lo que es el desarrollo del hidrógeno verde.»

El Presidente Boric expresó su voluntad de conversar con los vecinos y vecinas y evaluar en terreno la realidad del Plan Habitacional, «se que ha habido harta discusión respecto al tema de Vivienda como en el resto del país, pero acá las metas que nos pusimos las estamos cumpliendo, llevamos más del 70% de las viviendas comprometidas y entregadas, más de 1.300 viviendas entregadas, pero lo bueno es que hay 2.500 viviendas más en ejecución actualmente, y por lo tanto vamos a estar cerca de doblar la meta que nos pusimos en el Plan de Emergencia Habitacional para Magallanes.»

«Vamos a conversar de las innovaciones que estamos haciendo en materia de transporte público con más de 100 buses eléctricos que van a venir acá a la región» manifestó Gabriel Boric, «para continuar potenciando a Chile como el país del mundo que cuenta con más buses eléctricos después de China y eso es bueno que no se vea solamente en Santiago, sino también en las regiones», concluyó declarando el Primer Mandatario.