Seamos realistas: los candidatos a Alcaldes del 2024 se decidirán por consenso en Santiago por las directivas de los partidos políticos y coaliciones | Opinión





En muchos sectores circula la idea de hacer elecciones primarias para decidir quiénes serán candidatos a Alcaldes en algunas comunas de nuestro país.

Recordemos que la elección municipal de 2024 se realizará el domingo 27 de octubre, ocasión donde la ciudadanía elegirá alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores regionales.

Será la primera elección con inscripción automática y voto obligatorio.

Hay que señalar además que como consecuencia del aplazamiento de la elección municipal de 2020, como consecuencia de la pandemia de covid19, ésta se realizó en 2021, por lo que excepcionalmente Alcaldes y concejales durarán 3 años en su cargo. En efecto, la Ley 21.324 que postergó las elecciones desde abril a mayo de 2021, establece también que se prorrogaba el mandato de los alcaldes y concejales en ejercicio a la fecha de publicación de la reforma constitucional hasta el 28 de junio de 2021; por lo tanto, los nuevos concejales y alcaldes salientes en 2024 habrán tenido una duración de solamente 3 años en sus cargos.

A este elemento de cronología electoral, hay que agregar un hecho político importante.

Y es que las tres coaliciones actualmente en ejercicio, Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad en el sector de gobierno y la coalición de derecha con los republicanos en la oposición, acordaron recientemente, que las candidaturas de Alcaldes se acordarían por consenso.

Candidaturas de consenso quiere decir, sin primarias. ¿Es obligatorio que los partidos hagan primarias? No, los partidos políticos, cuando así lo determinen sus organismos internos pueden participar en procesos de elecciones primarias para definir sus candidatos, pero no están obligados a hacerlas.

Cuando los partidos concuerden en hacer primarias en un pacto electoral deberán inscribir las candidaturas en el Servicio Electoral (Servel), que debe resolver si las acepta. Sólo habrá elecciones primarias en los territorios en que los partidos y pactos inscriban candidatos para esos procesos.

En Chile las primarias no son obligatorias.

¿Cuándo deben hacerse las primarias para candidatos a Alcalde?

La elección primaria para la nominación de candidatos a alcalde deberá realizarse el vigésimo domingo anterior a la fecha de las elecciones municipales. Sólo habrá primarias en las comunas en que los partidos o pactos resuelvan decidir por esta vía sus candidatos.

En octubre pasado, los partidos de las dos coaliciones de gobierno acordaron “asumir el desafío electoral y territorial del 2024 con la mayor unidad del progresismo, comprometiéndonos a presentar listas y candidaturas únicas en las elecciones de alcaldías y gobiernos regionales”. En síntesis, las fuerzas políticas de gobierno determinaron enfrentar las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores, en un bloque integrado desde el PC hasta la DC.

Expresaron además, que “en este marco, reafirmamos la decisión de enfrentar estas elecciones en conjunto con la Democracia Cristiana, así como también con quienes compartimos los objetivos de nuestra Alianza de Gobierno. Manifestamos, además, la voluntad de presentarnos en la mayor unidad posible en las elecciones de concejales/as y consejeros/as regionales.”

En consecuencia, los candidatos que pertenecen o son militantes de partidos políticos que deseen ser candidatos a Alcaldes tienen dos opciones: aceptar la decisión de sus partidos o renunciar a sus partidos para presentarse a la elección municipal.

Y los candidatos independientes a Alcalde, deben reunir el mínimo de firmas de patrocinio, para inscribir sus candidaturas ante el SERVEL.

Manuel Luis Rodríguez U.

Punta Arenas, noviembre 18 de 2023.