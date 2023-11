Senador Karim Bianchi anticipa voto En Contra en plebiscito: “me molesta el trato que se le está dando a los independientes”

El senador independiente por la región de Magallanes, Karim Bianchi, no solo anticipó el voto en contra de la propuesta constitucional que será plebiscitada el próximo 17 de diciembre, sino que también justificó su decisión, lamentando que la ciudadanía no obtenga lo que esperaba.

“Le voy a decir algo que es irresponsable. Me informo del proceso porque soy político, si no me daría lo mismo lo que está ocurriendo sinceramente. Creo que lo que inspiró esto y lo que está ocurriendo, es un fraude para la gente”, señaló el parlamentario al periodista Sergio Campos en el programa Profundidad de Campos de TV Senado.

Consultado por cómo va a votar, se sinceró diciendo que “creo que, en contra. Me molesta el trato que se les está dando a los independientes. Hablan de barreras, están colocando porcentajes para que los partidos se mantengan (…) pero se le colocaron las mismas reglas a los independientes”. Complementando la idea admitió que aún con el 100% de los votos de su zona, no podría acceder al Congreso por la prioridad que se quiere dar a los partidos y militancias. “Eso ya me hace votar en contra porque debo defender la forma en la que estoy ejerciendo la política”, agregó.

https://youtube.com/watch?v=rh2ntF5-SO4%3Fsi%3DvzweAZji9Vb09pSw

Por lo anterior, lamentó que “la gente no va a obtener lo que inspiró este proceso. Prefiero no ser aval de algo que incluso acá me opuse, no participé en nada, ni de los expertos ni nada, porque vi cómo se dio, vi que esto fue una cosa de grupitos, de los partidos y eso no lo comparto (…) Cuando veo la gente que está a favor, siento que estoy a kilómetros de distancia de esa gente”.

Adicionalmente, Bianchi Retamales sostiene que percibe retrocesos en una propuesta generada desde el centralismo, que consolida un modelo que impide cambios y con un acento claro de los extremos. “Un tercer proceso no da, pero tengo la esperanza que, en algún momento, sí el país tenga la maduración, (la propuesta) esté hecha no por extremos –porque creo que ambos fueron hechos por extremos y eso hace daño-, tengo la esperanza que eso pase y que se haga bien”.

“Si esto no fuera obligatorio, creo que sería un gran fiasco, electoralmente”, dijo.

DEBATE PRESUPUESTARIO

Centrando sus prioridades presupuestarias, el senador Karim Bianchi relató su compromiso con la atención de pacientes postrados en el extremo sur. Explicó que la corporación de rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas cumple una función vital dada la ausencia de un centro Teletón en Magallanes.

“Hoy no está garantizada la atención a mil postrados en este presupuesto y además a Fonasa se le pidió un aumento (…) pero eso no está alcanzando ni para los sueldos ni para la atención”, dijo el parlamentario comentando la urgencia de dar cobertura a las cinco mil personas que son atendidas por el citado Club de Leones.

En términos generales, el congresista aseguró que existen errores desde Hacienda que se deben mejorar como los nuevos filtros que impiden el apoyo a entes sociales, esto tras el caso Convenios.

Según indicó, “lo importante es que la gente que cometió errores o delitos los pague, pero que no los paguen quienes hacen bien las cosas (…) El traspaso de fondos que se propone por parte del Ejecutivo, vía Desarrollo Social, puede tardar meses y le vamos a decir a una agrupación que entrega pañales, a un deportista de Magallanes (…) o la entrega de leña que… ¿hay que esperar nueve meses? Creo que Hacienda cometió un error en hacer ese procedimiento”.

En otra línea del debate presupuesto, el senador Bianchi solicitó acciones particulares, donde Fuerzas Armadas brinden más apoyos en incendios, traslados o atenciones de urgencia en salud. “Tenemos aviones que funcionan perfecto quizás para una guerra, pero hoy las prioridades son otras en Magallanes (…) A veces no hay ambulancias, helicópteros (…) se han llevado cuerpos, en condiciones indignas, atrás de camionetas de cualquier persona”.

ISAPRES

Otros temas abordados por el parlamentario en la entrevista, fueron las Isapres, donde se mostró crítico de la forma en que está resolviendo la crisis de los prestadores privados de salud, considerando el trabajo del Comité Técnico y el cumplimiento de los fallos de la justicia. “No es tan técnica, acá hay mucho interés. Creo que es una vergüenza porque nadie puede estar por encima de la ley e interpretar fallos que son claros”, aseguró.

“No es posible que un mismo grupo económico sea dueño de la farmacia, de la clínica y de la Isapre y pasa lo mismo en muchas áreas. Creo que es una de las cosas graves que tiene este país, que marca la desigualdad, la concentración de grupos económicos en distintas áreas, que no debiesen relacionarse”, describió.

Sobre el final de la entrevista, junto con esperar que se instalen temas como una agenda de niñez a nivel legislativo, el parlamentario citó lo ocurrido en su región con el denominado caso de Ricardo Harex, joven desaparecido en 2001 en Punta Arenas, donde aún se espera respaldo desde el gobierno central.

“El caso Harex es el único desaparecido en democracia que no se ha tenido y estoy pidiendo al presidente Boric que se incluya en el plan de búsqueda. Es un tremendo caso. Son 22 años que la familia no tiene idea del paradero de ese joven”, concluyó.