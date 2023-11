“Si la población deja de vacunarse y/o desaparecen las medidas preventivas podrían aumentar los casos graves de Covid y nuevamente colapsar el sistema” | Académica en Salud Pública Sylvia Riquelme

Especialista en Salud Pública advierte que si bien la pandemia se logró controlar, pueden regresar los contagios con consecuencias que requieran un manejo médico mayor y los mayores riesgos..

El retorno a la normalidad tras la pandemia del COVID-19 disminuyó la utilización de medidas de protección como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, la restricción de espectáculos masivos, y también se registró una baja en la vacunación. Tras ello los contagios se han incrementado, y si bien los casos no tienen la gravedad de 2020 y 2021, aún persisten riesgos que hay que tener en cuenta.

La especialista en salud pública, Sylvia Riquelme, directora del Departamento Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tarapacá, advirtió que “muchas personas ya no quieren vacunarse o no completaron el esquema porque ya no consideran el COVID como un problema, los grupos antivacunas tb han influido en disminuir la decisión de vacunarse”.

“Todos y todas deberían vacunarse, porque si bien en la en población vulnerable es una prevención individual, hay que considerar que para la prevención a nivel país se requiere un manejo que permita disminuir las personas susceptibles y los casos y para ello es fundamental una cobertura alta de vacunación”, advirtió Riquelme.

La médica con especialidad en salud pública explicó que “se está registrando un aumento de casos permanente, con episodios de mayor incremento como por ejemplo en invierno porque se dan las mismas condiciones que para todos los virus respiratorios: cercanía de las personas, falta de ventilación, aumento de las patologías de base respiratorias, lo que hace más vulnerable a algunos grupos poblacionales”

La especialista recordó que “el riesgo de contagio ha ido aumentando en la medida que las personas han disminuido las medidas preventivas, si no se vacunan aumentarán más los casos y eso tiene un efecto colectivo en el número de casos y personas susceptibles”.

Riquelme advirtió que “las personas vacunadas tienen menor riesgo de cuadros graves. Pero en la medida que disminuya la prevención y la cobertura de vacunación, aumentarán los casos y la posibilidad de contagio. Se da algo parecido a una elasticidad del sistema, dado por la cobertura de vacunación, pero eso tiene un límite, llegado un punto en el que podrían aumentar los casos graves y nuevamente colapsar el sistema si la población deja de vacunarse y/o desaparecen las medidas preventivas”.

¿Por qué es necesario continuar vacunándose? “Porque las personas deben tener claro que el COVID no se fue y la mejoría de la situación tiene pilares importantes como la vacunación y el fortalecimiento de la red de salud, pero eso no es infinito”, acotó la profesora de la U. de Tarapacá.

Finalmente enfatizó que tanto o más importante que la atención médica, es la vigilancia y monitoreo de Salud Pública del comportamiento de casos. “Y en tal sentido “es imprescindible que el sector salud siga contando con recursos suficientes para hacer su trabajo, ya que ‘lo barato sale caro’”.