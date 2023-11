Tamara Contador y Melisa Gañán: Dos investigadoras que “rompen el hielo” para cerrar las brechas de género en la ciencia antártica

– Las biólogas, residentes de Puerto Williams, realizaron presentaciones de sus trabajos en una ceremonia enmarcada en el Día de la Antártica Chilena, organizada por la Delegación Antártica Chilena. La delegada María Luisa Muñoz valoró las capacidades de ambas para fomentar el empoderamiento femenino en el continente blanco.

Desde 2014, Tamara Contador y Melisa Gañán, científicas del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC, por sus siglas en inglés), han estado constantemente ejerciendo investigaciones en la Antártica. Contextualizar la importancia entre la ecorregión subantártica de Magallanes y los ecosistemas subantárticos del continente blanco, ha sido el principal objetivo en sus trabajos, que varían desde estudios de insectos nativos hasta las corrientes marítimas que influyen en el cambio climático global.

Ambas biólogas, residentes de Puerto Williams, participaron con exposiciones de sus principales trabajos en la reciente ceremonia enmarcada en el Día de la Antártica Chilena, organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, la cual contó con la presencia del personal de dicha Delegación y representantes de instituciones locales afines a esta efeméride.

La participación de las investigadoras fue destacada por la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien resaltó las capacidades de dichas mujeres como ejemplos para cerrar las brechas de género existentes en la ciencia antártica, una que últimamente ha ido disminuyendo: de acuerdo al Instituto Antártico Chileno (Inach), si en sus expediciones científicas antárticas en el período correspondiente a 2017 y 2020 la participación femenina oscilaba entre 8,11 y 16,3 por ciento, durante la más reciente temporada –entre noviembre de 2022 y marzo de 2023-, alcanzó un histórico 45 por ciento.

“Hoy día valoramos que quienes llevan ese trabajo sean mujeres para cerrar la brecha que tiene que ver con la equidad de género, y cómo también las mujeres se han ido empoderando en el corazón de nuestro planeta que es el Territorio Antártico. Han realizado trabajos que son bastante importantes para poder entender cómo ha ido evolucionando el cambio climático, pero también cómo podemos ir generando acciones a futuro para evitar este tipo de situaciones”, sostuvo la máxima autoridad provincial.

“Romper el hielo”

En sus presentaciones, las investigadoras utilizaron el popular dicho de “romper el hielo” en este ámbito, simbolizándolo con una imagen de un iceberg de la Antártica. “’Romper el hielo’ es esa paradoja de que las mujeres podemos, hemos podido siempre y seguiremos pudiendo hacer todo lo que estamos haciendo y todo lo que han hecho por siglos y siglos los hombres, entonces, todas las mujeres y el resto de lo que son las diversidades sexogenéricas, diversidades de neurodivergencias, también pueden”, explicó Gañán, quien además es investigadora doctoral de la Universidad de Barcelona y ejerce funciones en el Instituto Milenio Base.

Por su parte, Contador, quien además de ser doctora en Biología, es investigadora principal de dicho instituto científico y académica de la Universidad de Magallanes, recalcó que “es muy importante continuar con el trabajo que se ha ido realizando para que la inclusión se haga en todos los niveles de la investigación, no solamente en la Antártica, sino que también en el ecosistema subantártico y en todas partes en el fondo. Las mujeres y las personas de diferentes diversidades o diferentes identidades, todas tenemos que poder acceder a hacer investigación. Nosotras trabajamos, dentro de lo que hacemos, para poder contribuir a romper las brechas de género”.

El 1 de diciembre de 1959 se firmó el Tratado Antártico entre 12 países que hasta entonces habían realizado actividades en la zona, incluyendo a Chile. Hoy, son más de 50 naciones participantes, entre Partes Consultivas –con poder decisorio en la Antártica- y Partes No-Consultivas –sin poder decisorio-. Este acuerdo regula las acciones en el continente blanco bajo tres principios de utilización: fines pacíficos, investigación científica y status quo sobre reclamaciones.

Ante ello, tanto Contador como Gañán esperan que estas normas prevalezcan. “Es muy importante que se mantenga el Tratado Antártico y que se refuerce la necesidad de la creación y la mantención de las áreas protegidas que existen actualmente en la Antártica. Que se pueda seguir realizando investigación para contribuir a mitigar los impactos del cambio climático para que no sigan aumentando”, dijo Contador.

Por su parte, Gañán complementó que “es muy importante seguir investigando estos impactos, de qué manera se puede mitigar esto que está pasando. Y además de ser un continente dedicado a la ciencia, también es importante que esté dedicado a la paz, porque en el momento de que no sea así, no quiero ni pensar lo que puede llegar a pasar. Es importante que esté dedicado a la paz, que esté desmilitarizado, que el turismo que se haga sea sustentable y sólo en algunas zonas, porque hay zonas de la Antártida que además de no poder acceder, también es importante que se mantengan tal y como están”.

Breve reseña del Día de la Antártica Chilena

Bajo Decreto Supremo, el 6 de noviembre de 1940, el entonces Presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, fijó los límites del Territorio Chileno Antártico, estudiados por una comisión especial, según antecedentes históricos, jurídicos y diplomáticos que se habían acumulado hasta esa fecha. “Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico, todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53° longitud Oeste de Greenwich y 90° longitud Oeste de Greenwich”, se detalló en el documento.

En medio de disputas territoriales con Argentina e Inglaterra por aquella zona, el Presidente Gabriel González Videla realizó un acto soberano al visitar el Territorio Chileno Antártico en 1948. Este hecho significó ser el primer mandatario en ejercicio en visitar la Antártica.

Posteriormente, en 1965, su par Eduardo Frei Montalva decretó como efeméride oficial el Día de la Antártica Chilena cada 6 de noviembre, honorando la decisión de Aguirre Cerda realizada 25 años antes.