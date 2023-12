Académicos desvinculados por la Universidad de Magallanes recurren a la justicia por sus despidos

La acción judicial fue presentada individualmente por los académicos Sebastián Rosenfeld Sekulovic, Margarita Makuc Sierralta, Paola Donoso Riquelme y Pablo Núñez Cárdenas, en contra de la Universidad de Magallanes y su rector, la que fue acogida a tramitación por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Recordemos que, por decisión de Rectoría de la UMAG en noviembre pasado, 13 académicos recibieron la notificación que sus servicios no serían requeridos por la Universidad para al año 2024. La Asociación de Académicos de la UMAG (ARAUMAG) denunció en su oportunidad que los despidos no se habían realizado conforme a procesos claros, que no habían sido informados a los jefes de Departamentos de la casa de estudios superiores, ni se habían requerido informes previos de evaluación del desempeño académico de los docentes desvinculados.

Los cuatro académicos recurrentes, forman parte del cuerpo académico regular de la Universidad de Magallanes y presentan un curriculum de alto desempeño académico, con publicaciones en Chile y en el extranjero. Incluso, uno de los académicos despedidos se encuentra actualmente cursando un Doctorado en el exterior con beca otorgada por la propia Universidad, que ahora lo despide.

Coincidentemente, además, todos los académicos despedidos formaron parte de las campañas a Rector contrarias a la actual Rectoría, lo que hace presumir incluso algún grado de persecución política.

Los académicos despedidos presentan experiencia docente, en gestión académica y productividad investigativa. Los despidos de este grupo de académicos, ponen de relieve una situación de la propia institucionalidad universitaria en la UMAG, en la que los sistemas y procedimientos internos de evaluación académica, no están completamente regulados y dejan espacio para la arbitrariedad y autoritarismo de quienes toman las decisiones.