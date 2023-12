Comparsas, batucadas y carros alegóricos fueron los protagonistas en 2° versión del Carnaval de Primavera en Natales

Más de 1.000 personas disfrutaron del show que llenó de vida y color las calles de la ciudad.



En medio de la estación donde los días son más largos, las noches más cortas, y los turistas pasean en grandes grupos por la ciudad buscando los mejores panoramas en sus vacaciones por la Patagonia, en Natales se vivió el “Carnaval de Primavera” en su segunda versión. La actividad estuvo organizada por la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio junto a la Municipalidad de Natales.



Es así, como el pasado 9 de diciembre, la avenida Santiago Bueras estuvo repleta de comparsas, batucadas, carros alegóricos, murgas y agrupaciones de autos tuning y motos, ante un público que alcanzó las 1.000 personas. El recorrido finalizó en el Parque Eusebio Lillo, en donde se efectuó la presentación de las y los participantes y su posterior premiación. El evento culminó con el show del grupo de cuarteto riogalleguense “Doble T”, y la banda local “Rekumbieros”.



Sobre la actividad, la alcaldesa de Natales, manifestó que “es muy importante potenciar estos encuentros artísticos y culturales que dan un espacio a nuestros jóvenes. Durante el año 2024 esperamos implementar un plan de cultura que nos permita mayor participación de niños, niñas y adolescentes en relación a diversas expresiones culturales”.



Del mismo modo, Cristhian Catrín, director de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, señaló “queremos recalcar satisfactoriamente a las batucadas locales que trabajaron mucho, son jóvenes de liceos que se están presentando y que mejor que hacerlo en esta actividad. El Carnaval hoy está tomando mucha fuerza y es necesario darlo a conocer, no solamente en primavera, sino que también en verano, así como actividades en el Parque Eusebio Lillo”.







Los ganadores fueron los siguientes:







Batucadas Interprovinciales



1° lugar: Sakumba Austral



2° lugar: Tambor Mestizo







Batucadas Provinciales



1° lugar: Batucada Luis Cruz Martínez



2° lugar: Batucada Zambarello



3° lugar: Batucada Bueras







Murgas y Comparsas



1° lugar: K-Tarsis Dance



2° lugar: The Street Monkeys



3° lugar (empate):



-Jardín Chulenguitos



-Comparsa Garza Bruja







Carros



1° lugar: The Street Monkeys



2° lugar: Jardín Chulenguitos



3° lugar: K-Tarsis Dance