Concluye expedición científica por estrecho de Magallanes y fiordos australes

Investigadores buscan descifrar cómo afectaron los cambios del ambiente a humanos cazadores y recolectores costeros australes en los últimos ocho mil años, para ello realizaron una travesía marítima de once días. Con el financiamiento de ANID, liderado por la Universidad de Magallanes, y la colaboración de la Université Paris-Saclay, University of Pennsylvania, Universidad de Concepción, Copas Coastal, CIEP, y el Centro IDEAL.

Punta Arenas, miércoles 13 de diciembre de 2023.- A bordo de la LM Huracán, regresaron el lunes a Punta Arenas los doce integrantes de una travesía planteada desde distintas perspectivas del conocimiento científico, puntualmente paleoecología, arqueología, geología y oceanografía, buscando integrar y profundizar la comprensión sobre cómo se adaptaron las sociedades humanas costeras ancestrales a los severos cambios climáticos y ambientales de los últimos ocho mil años. La expedición científica de once días recorrió el estrecho de Magallanes y los fiordos del seno Otway y seno Skyring. Corresponde a una nueva línea de investigación recientemente abierta en la Universidad de Magallanes por la Dra. Claudia A. Mansilla Andrade, con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). La línea es comunicacionalmente nombrada 8K Fuego Patagonia, para enmarcar el tiempo y espacio abordado en la investigación, es decir, los últimos ocho mil años en el archipiélago fueguino y la Patagonia sur austral.

La extracción de una muestra de turbera no es fácil, inicialmente se requiere la ubicación geográfica más precisa posible de antiguas lagunas glaciales, hoy rellenas de turba y otras especies vegetales. Encontrarlas implica el estudio de mapas satelitales y la exploración en terreno, abriéndose paso por frondosos bosques y ascensos escarpados cargando las pesadas herramientas necesarias para extraer testigos de varios metros de profundidad. Para ello utilizan un barreno específico para turba que pesa unos veinte kilos y a pulso se sumerge en el terreno esponjoso de una turbera hasta alcanzar fondo sólido. Este esfuerzo es para acceder a una secuencia temporal bastante precisa sobre cómo evolucionó el ambiente en los últimos miles de años. El análisis del polen contenido a metros de profundidad permite reconstruir el paisaje vegetal y floral del pasado, y para comparar ese registro con la actualidad, igualmente se colectan muestras de la flora presente en la turbera. Además, el análisis de las cenizas volcánicas depositadas permite fechar los eventos, y los rastros marinos configurar el nivel del mar en un periodo específico de tiempo.

Por otra parte, los geólogos y oceanógrafos que integran la investigación, centran sus estudios en el agua de los fiordos y ríos, y los sedimentos del piso marino de las mismas zonas de ocupación humana ancestral. Buscan entender las relaciones entre variaciones glaciales, salinidad, flujos de nutrientes y productividad, que en conjunto revelan cambios ambientales. Este grupo es liderado por el Dr. Sebastien Bertrand de la Universite Paris-Saclay, Francia, con el financiamiento de su cátedra de investigación “Influence of climate change on high-latitude environments” además de la participación de Rodrigo Torres del CIEP y el Centro IDEAL; Loic Piret, investigador postdoctoral de la University of Pennsylvania; y Javier Maldonado, investigador de la Universidad de Concepción.